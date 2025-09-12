Principal sospechoso de feminicidio es remitido a prisión en Concepción

El brutal episodio ocurrió en la madrugada del último viernes, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, según las pesquisas, todo se desencadenó tras una fuerte discusión.

Dávalos habría atacado repetidamente con un arma blanca a Salinas Espinoza, para luego huir del lugar y dejar a la víctima sin auxilio. El crimen no solo truncó la vida de una joven de 27 años, sino que deja en la orfandad a su hija de apenas 9 años.

La captura y los antecedentes del sospechoso

La búsqueda del presunto feminicida culminó la noche del lunes en el distrito de Lima, dentro del mismo departamento de San Pedro.

Su captura no fue el resultado de un enfrentamiento, sino de la colaboración de un familiar, quien, según las autoridades, facilitó su entrega a los agentes policiales. Un dato crucial que ha generado indignación en la comunidad es que, pese a su extenso historial delictivo, Dávalos se encontraba en libertad al momento de cometer el crimen.

El proceso judicial y el énfasis en el traslado a prisión: el proceso avanzó rápidamente. El agente fiscal José Godoy formalizó la imputación en su contra. Acto seguido, el juez de Garantías Vicente Coronel, accediendo al pedido fiscal, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Dávalos.

Sin embargo, el traslado físico al penal no fue inmediato.

Inició una etapa logística: reclusión temporal en la comisaria local, mientras se gestionaban los permisos y se coordinaba la logística para el traslado interdepartamental, el imputado permaneció bajo custodia en las celdas de la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray.

El último eslabón administrativo fue la autorización del Instituto de Penales, organismo que debió dar el visto bueno definitivo para su ingreso al sistema penitenciario.

Traslado Consumado: Finalmente, ayer se completó el operativo que trasladó a Dávalos desde la comisaría local hasta la Penitenciaría Regional de Concepción, donde quedó internado de forma efectiva. Inicialmente, la resolución judicial había señalado su reclusión en la Penitenciaría de San Pedro de Ycuamandyyú, pero la autorización penitenciaria definió su destino final en Concepción.