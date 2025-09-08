Abren sumarios contra fiscal de Santa Rosa que bailó polca colorada

El Ministerio Público informó esta tarde que, a través de la Inspectoría General se dispuso la apertura de dos sumarios administrativos contra el fiscal Juan Daniel Benítez, de Santa Rosa del Aguaray.

La decisión se tomó tras un análisis de antecedentes realizado por la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal y a partir de informaciones difundidas en redes sociales. Ambos elementos motivaron la apertura de una investigación interna, en cumplimiento del artículo 81 del Reglamento Interno del Ministerio Público.

Negligencia en caso de violencia y proselitismo

De acuerdo con el Ministerio Público, se identificaron dos situaciones que podrían constituir faltas administrativas:

Sumario N° 489/2025 : por la presunta participación del fiscal en un evento político-partidario y en actos públicos que comprometerían la imagen institucional. El agente fue filmado cantando la polca Colorado en compañía de la intendenta Silvia Trubger (ANR-HC)

Sumario N° 490/2025: por supuestas irregularidades en una causa penal por violencia familiar, que incluyen negligencia funcional, omisión de deberes, mal manejo de evidencias y desconocimiento de protocolos especializados. El fiscal liberó recientemente a Derlis Adilson Dávalos Arteta, el presunto feminicida de Antonia Salinas Espinoza.

