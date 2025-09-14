Cáncer de próstata: se cura si se detecta a tiempo, recuerda urólogo

El cáncer de próstata es una de las principales preocupaciones de la salud pública. Sin embargo, la medicina actual permite que, cuando se detecta de manera temprana, las posibilidades de cura superan el 90%, según resaltó el doctor Samuel Méndez.

“Como sociedad, como país, como familia, es mucho más rentable que un hombre vaya una vez al año a hacerse un simple chequeo, un simple análisis de sangre”, resaltó.

El doctor Méndez explicó que el cáncer de próstata, en sus fases iniciales, no presenta síntomas, lo que genera una falsa sensación de seguridad en los pacientes.

En etapas más avanzadas, la enfermedad puede ocasionar problemas urinarios, dolor óseo o incluso metástasis, lo que reduce drásticamente las posibilidades de cura y multiplica los costos del tratamiento, según acotó.

El cáncer de próstata se cura

Resaltó que, gracias a los avances médicos, el examen ya no se limita al tacto rectal —una de las principales barreras culturales entre los hombres—, sino que hoy puede detectarse a través de un análisis de sangre y estudios complementarios como la resonancia.

“El cáncer de próstata se cura”, subrayó Méndez y destacó que con los tratamientos modernos las secuelas son mínimas y permiten al paciente mantener una vida normal tras la cirugía o la terapia correspondiente.

Una campaña gratuita en septiembre

Con el objetivo de promover la prevención, Méndez y su colega Percio Franco lanzaron una campaña de consultas gratuitas con análisis de PSA incluidos en el Sanatorio Santa Bárbara, durante dos semanas: del lunes 15 al 19 de septiembre y del lunes 22 al 26 de septiembre.

Inicialmente, habilitaron 100 turnos, que se agotaron en pocas horas y luego sumaron 30 más que también fueron ocupados rápidamente.

La iniciativa se realizó en septiembre, como una forma de adelantarse a noviembre —mes dedicado al cáncer de próstata—, ya que muchos pacientes suelen perder la oportunidad de hacerse los chequeos por cuestiones de tiempo y compromisos laborales o familiares.

Accesibilidad: un desafío pendiente

El urólogo también reconoció que en Paraguay persisten grandes obstáculos en el acceso a diagnósticos y tratamientos oncológicos, especialmente en pacientes de bajos recursos.

“Tenemos un problema de accesibilidad, y eso pasa por exigir a nuestras autoridades que mejoren el sistema. No se puede negar que muchas familias no están en condiciones de soportar un tratamiento que puede costar hasta 30 millones de guaraníes por mes”, señaló.

En este sentido, insistió en que la lucha contra el cáncer de próstata no debe recaer únicamente en los médicos o en los pacientes, sino en toda la sociedad, incluyendo a medios de comunicación, profesionales de la salud, ciudadanos y autoridades.

¿Cuándo debo chequearme?

El urólogo mencionó que el cáncer de próstata no da síntomas en sus etapas iniciales, lo que refuerza la necesidad de controles preventivos.

Indicó que a partir de los 45 años, todos los hombres deben realizarse un análisis de sangre y una consulta urológica anual. En caso de antecedentes familiares directos (padre, abuelo, tío o hermano con cáncer de próstata), el control debe comenzar desde los 40 años.

Acotó que cuando el cáncer está avanzado puede causar síntomas como dificultad para orinar, chorro débil, levantarse varias veces en la noche, orinar con sangre o dolores óseos. Sin embargo, señaló que estos signos también son comunes en el agrandamiento benigno de la próstata, lo que hace imprescindible la consulta médica para distinguir la causa.