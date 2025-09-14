Carapeguá: sellan alianza para reorganizar el PLRA con miras a conquistar al menos 100 intendencias en el 2026

En un acto político realizado en este municipio, el precandidato a la presidencia del directorio liberal, Riveros subrayó la urgencia de reorganizar el PLRA tras las próximas elecciones. “Una vez que logremos la victoria, nos enfocaremos en revitalizar el Partido Liberal, con el objetivo de conquistar al menos 100 intendencias en las elecciones de 2026”.

Por otro lado, dijo que el candidato presidencial de la oposición debe surgir del consenso; si no es liberal, debe respetar al partido más grande de la oposición y al menos escuchar y honrar nuestra Polca Liberal”, afirmó el jefe comunal y precandidato al directorio del partido.

Por su parte, el diputado Ávalos Mariño justificó su decisión de unirse al Nuevo Liberalismo asegurando que responde a un compromiso firme con el futuro del país. Recordó la figura del histórico líder liberal Yoyito Franco, a quien señaló como el ejemplo de que un liberal tiene la capacidad de ganar elecciones nacionales, destacando que fue el único dirigente liberal en triunfar en unas elecciones generales dentro de la era democrática.

El legislador también hizo un llamado a la unidad y la determinación, resaltando que el movimiento trabaja con miras a los próximos desafíos. “El primer gran reto son las elecciones municipales; luego, el objetivo es claro: en 2028 la oposición triunfará en las presidenciales”, manifestó.

El evento, que reunió a simpatizantes y militantes liberales, contó con la presencia de figuras políticas de peso como el senador Sergio Rojas, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, el diputado Antonio Buzarquis, así como los intendentes Luis Rodríguez (Yaguarón), Aldo Eustaquio Lezcano (Acahay), Néstor Casimismo (Ybytymí) y Miguel Cáceres, además de concejales departamentales y otras autoridades locales.