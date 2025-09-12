Vecinos de Carapeguá denuncian abandono de caminos rurales tras intensas lluvias

Las últimas intensas lluvias dejaron intransitables gran parte de los caminos rurales de este distrito, y la compañía Pacheco, es una de las más afectadas. Los vecinos aseguran que, pese a solicitar desde hace años la reparación del acceso principal que conecta con la ruta Carapeguá–Nueva Italia, sus pedidos nunca son atendidos.

Las maquinarias ingresan únicamente en zonas donde algunos políticos ordenan mejoras frente a sus propiedades o de sus allegados -no dio nombre de los políticos. Cada vez que vienen los equipos viales de la Municipalidad ya están direccionadas y se deja de lado el camino principal, ubicado a seis kilómetros del casco urbano”, manifestó el docente y poblador Silvino Díaz.

Ante la falta de respuestas, los vecinos se vieron obligados en varias ocasiones a organizar mingas comunitarias para improvisar canalizaciones con palas, carretillas y bolsas de arena. “Estamos cansados de que nuestros reclamos no sean tenidos en cuenta. ”Creemos que influye que la mayoría de los lugareños somos liberales, y quizás eso se considera, porque no se justifica la falta de solución definitiva”, lamentó Díaz.

El trayecto desde el desvío El Viajero es uno de los más utilizados, y los vecinos ya no piden solo un raspado de la vía, sino que solicitan cargada con arena o ripio y que se vaya proyectando la construcción de un empedrado que garantice el camino de todo tiempo.

Lugareños deben aportar ripio o arena

Consultado al respecto, el responsable de reparación de caminos vecinales de la Municipalidad local, Hugo Silva, manifestó que no existe ningún pedido formal de esa comunidad. “Si los lugareños no ponen ripio o arena, lo que podemos hacer la próxima semana es canalizar y raspar los sectores más intransitables”, dijo.

Finalmente, reconoció que la zona presenta terrenos bajos que requieren canalización, pero advirtió que en varias ocasiones ya repararon pero que son las propias familias quienes vuelven a cerrar los desagües. “Eso hace que el agua quede estancada o abra surcos en medio de los caminos tras cada lluvia. Por eso pedimos también la colaboración de los vecinos”, concluyó.