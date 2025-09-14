Inclusión en el deporte para personas neurodivergentes: invitan a audiencia pública

La audiencia pública sobre la inclusión en el deporte para personas neurodivergentes se llevará a cabo el próximo jueves, en el salón vip de la Cámara de Diputados desde las 09:30. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y la práctica de actividades deportivas, en todas sus modalidades, por medio de esta y otras iniciativas que irán surgiendo.

La propuesta en debate subraya que el deporte constituye un derecho humano fundamental, que potencia el desarrollo físico, mental, emocional y social de todas las personas.

Indica que la intención es derribar las barreras que limitan la participación deportiva y construir un sistema inclusivo, equitativo y accesible, en el que ninguna persona sea discriminada por sus condiciones neurocognitivas.

El proyecto se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el Paraguay, particularmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (ratificada en el año 2008).

Igualmente, tiene como base otras iniciativas globales y regionales que promueven la inclusión y la lucha contra la discriminación en el deporte.

El proyecto de inclusión deportiva para personas neurodivergentes busca garantizarles el acceso a la práctica deportiva en igualdad de condiciones, fomentando el compañerismo, la tolerancia y el respeto a través de la capacitación de entrenadores; la adecuación de infraestructuras; y la creación de programas específicos.

El legislador proyectista, Saúl González, sostiene que este enfoque promueve beneficios como la mejora de la autoestima y el desarrollo de habilidades sociales, creando sociedades más justas y equilibradas al integrar a personas con y sin neurodivergencia en la misma práctica deportiva.