Caso Hernán Rivas: solicitarán ampliación de la investigación

Antes del mediodía de este lunes, en el Ministerio Público se presentará una denuncia penal contra exautoridades del Gobierno que ejercían cargos cuando le fue entregado el título de abogado a Hernán Rivas, entre los que se encuentran Eduardo Petta, exministro de Educación, así como autoridades universitarias: Euclides Acevedo, que en ese entonces era el rector de la Universidad Sudamericana y contra Óscar Rodríguez Kennedy, que se desempeñaba como decano de la facultad.

María Esther Roa, abogada y activista anticorrupción indicó que la denuncia penal se presentará ante el Ministerio Público para que el fiscal General del Estado, asigne fiscales que “den esa explicación que falta”.

Agregó que, si bien la denuncia es contra las tres personas mencionadas, no se descarta ampliar contra otras personas.

“También tenemos que saber por qué, por ejemplo, la gente o las autoridades o los docentes que avalaron ese título falso no están procesados. Lo que vamos a tratar es completar un poco esa negligencia del Ministerio Público sobre la base de que de esa investigación, ya que solamente surgió un acusado”, especificó.

Resaltó que el certificado de estudio fue expedido por el Ministerio de Educación y el título firmado por Euclides Acevedo y por Óscar Rodríguez Kennedy.

“Esto debería incluir más personas, o sea, que se tiene que investigar también a la universidad, a las autoridades, también a los auditores, esos auditores que hicieron o presentaron un examen con relación a la validación de los estudios cursados supuestamente por Hernán Rivas. Hoy la Fiscalía sostiene que el título que posee eh Hernán Rivas es falso”, indicó.

Finalmente, anunció que realizarán el monitoreo de la causa en el caso Hernán Rivas, así como el de los parlamentarios Norma “Yamy Nal” Aquino y Javier “Chaqueñito” Vera, por los audios filtrados.