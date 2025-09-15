IPS: “El que no tiene dinero, acá se muere” dice jubilado que espera cirugía hace 75 días

Wilfrido Rolón (67), es un jubilado del Instituto de Previsión Social (IPS), que espera desde hace 75 días por una cirugía. El paciente, está internado en el Hospital Central y denuncia haber realizado millonarios gastos de bolsillo para someterse a la operación que no le realizan a la fecha.

Lea más: Adultos mayores deben pasar la noche en el IPS para consultar con un cardiólogo

“Los médicos me dicen que no hay lugar para hacer la cirugía, una cama de terapia intensiva, por eso sigo aguardando. Estoy en el Hospital Central internado desde hace más de dos meses y medio, esperando para que me hagan un bypass”, se quejó el paciente.

El jubilado indicó que ya solicitó en reiteradas ocasiones ser dado de alta y esperar en su hogar la disponibilidad de camas para su operación. Sin embargo, asegura que no tiene el permiso de los médicos.

“Les pedí (a los doctores) que me manden a mi casa, pero me dicen que no, que en cualquier momento voy a entrar a cirugía”, lamentó el paciente, internado en sala polivalente del Hospital Central.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

IPS: paciente compró insumos por G. 14 millones, pero no le operan

El jubilado denunció que además de soportar la prolongada espera en internación, debió comprar absolutamente todos los insumos necesarios para su cirugía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo peor de todo es que ya compramos todos los insumos, acá no te dan nada, todo nos hacen comprar. Están actuando muy mal con nosotros; yo soy jubilado y ya tengo gastados por insumos, más de G. 14 millones. Se compra todos los medicamentos”, expresó el paciente, residente en Altos, departamento de Cordillera.

Lea más: Urología de IPS sigue saturado, pero prometen acortar lista de espera desde la próxima semana

El señor Rolón contó que en su larga internación lo acompaña su esposa y que su estadía en el Hospital Central, también acarrea otros gastos, principalmente por alimentación. “Esta mi esposa conmigo y se gasta muchísimo estando acá”, criticó.

El paciente contó que requiere del bypass porque se había realizado un cateterismo, tras dos infartos.

“El que no tiene dinero, acá se muere”

El paciente lamentó su larga espera y el poco interés de los propios médicos en brindarle una solución. Indicó que incluso propuso un traslado a otro hospital público, considerando que ya adquirió todos los insumos y que la cirugía le saldría gratis.

“Hablé bien con los médicos, pero no consigo que me mandan a mi casa; me dicen que va ser más difícil. Inclusive les dije que puedo ir al Hospital del Corazón, donde no se paga y solo te piden los insumos nomás; pero me dicen que no, que me van a hacer la operación en el IPS”, sostuvo.

El paciente criticó que los asegurados o jubilados del IPS, pese a pagar aportes mensuales, no reciben las prestaciones prometidas por el seguro social.

“Gente sin recursos no puede hacerse una cirugía en el IPS, pese a que se paga todos los meses. Se debe investigar qué está pasando, porque no puede ser que un asegurado no tenga nada, derecho a nada. El que no tiene dinero, acá se muere”, afirmó.

Aportantes denuncian negociados con proveedores de insumos

El jubilado, mencionó también un supuesto negociado entre médicos y proveedores. “Acá están todos asociados con una farmacia y solamente a ellos hay que comprarle los insumos. Viene una persona de la empresa a tomar los pedidos, yo creo que es un negociado. Ellos traen directamente acá los insumos”, denunció.

Lea más: Presidente del IPS beneficia a su hijo con jugoso aumento de sueldo

Mientras los asegurados del IPS padecen de diversas necesidades como falta de insumos y medicamentos, el presidente del IPS, Jorge Brítez, benefició recientemente a su hijo Diego Brítez -comisionado a la Procuraduría General de la República- con un jugoso aumento de sueldo. El joven, paso de ganar G. 13 millones a percibir G. 21 millones al mes.