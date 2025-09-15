Nenecho habría usado dinero de bonos, en PC de Lizarella, denuncian

El caso involucra la refacción de un Puesto de Comando (PC) en el barrio Herrera, financiado supuestamente con recursos municipales y con la participación de funcionarios en horario laboral, durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), según la denuncia recibida por el concejal Pablo Callizo.

“La denuncia específica es que se utilizaban funcionarios de la Municipalidad, en horario de trabajo, con materiales de la municipalidad, para equipar el PC de la candidata al senado, Lizarella”, relató Callizo, quien remarcó, sin embargo, que no pudo constatar la denuncia. “Nosotros fuimos hasta el lugar y, en teoría, ya se habían terminado todos los trabajos”, indicó, pero dijo que fueron pintura, albañilería y otras obras civiles.

Acorde la denuncia que recibió Callizo, materiales de construcción adquiridos por la firma Prestigio del Sur SRL, habrían ido al PC. Recordó que esta empresa, según el informe de la intervención a la gestión de Nenecho, recibió pagos por unos G. 2.726 millones provenientes de bonos que debían ser para obras, pero fueron desviados. Los fiscalizadores del equipo interventor no encontraron el local de la firma, que sería fantasma.

Amenazaron a funcionarios para que vayan a actos políticos, denuncia concejal

Callizo dijo que además se obligaba a los funcionarios municipales a asistir, fuera de horario, a eventos proselitistas en el club Nueva Estrella, bajo amenaza de despido si desobedecían, lo que refleja el clima de intimidación laboral instaurado bajo esta gestión. “Eso sí nos consta que sucedió”, remarcó el edil, quien advirtió que semejantes prácticas atentan contra la ética pública y contra derechos constitucionales básicos.

El uso de recursos estatales alcanzó a vehículos para trasladar cartelería y propaganda colorada indicó Callizo. Aseveró que se realizaron declaraciones de emergencia por dengue, chikunguña o inundaciones, utilizando en campaña política los insumos que la Dirección de Riesgo tenía para familias vulnerables, como chapas o terciadas. “Si no sos de cierto partido político, básicamente no te entregan esos materiales que en teoría es de asistencia social,” denunció.