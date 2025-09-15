Pasajeros paraguayos denuncian estar varados en Madrid por retraso de vuelo

Unos 200 pasajeros, en su mayoría paraguayos, denunciaron haber quedado varados en el aeropuerto de Madrid debido al retraso de un vuelo de la aerolínea Air Europa con destino a Asunción.

El avión debía despegar a las 23:30 (hora local); sin embargo, la compañía informó que sufriría un retraso y reprogramó la partida para las 03:00. Tras más de tres horas de espera, los viajeros recibieron una nueva notificación que fijaba la salida recién a las 04:00, aunque persiste la incertidumbre.

Temen cancelación del vuelo

Los compatriotas manifestaron su indignación y preocupación, ya que circula la versión de que el vuelo podría finalmente no concretarse en la fecha prevista. La falta de certezas genera mayor malestar entre los afectados, que reclaman explicaciones claras y asistencia adecuada por parte de la aerolínea.