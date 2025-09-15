Video: “¡Qué loco, Santi Peña; el asfalto no da más!“, reclama camionero

Las deplorables condiciones en que se encuentra la ruta PY22 en el tramo Concepción-Vallemí generan constantes reclamos de los conductores de distintos tipos de vehículos. Prácticamente en casi toda la extensión, de unos 180 kilómetros, se tienen buracos muy peligrosos.

En un video viralizado por el conductor de un camión de gran porte se ve parte del estado de la vía que es muy utilizada para el transporte de cargas de cemento, cal, animales vacunos y personas, entre otras.

“Que loco Santi Peña, mirá un poco nderasore. Tenemos que transitar por el monte, porque el asfalto no da más. Nderasore, llegando acá en San Lázaro-Vallemí”, grita el chofer.

Durante la filmación se pueden observar que el conductor fue cruzándose con cuatro camiones de carga que transitaban más por la banquina que por la ruta. Estas maniobras las realizan para esquivar los baches que se tienen en la ruta.

Aprobaron crédito para mejora la ruta

En julio pasado, la Cámara de Senadores aprobó el crédito de 185 millones de dólares para mejorar esta ruta, que será totalmente de cemento.

Mientras que se aguarda todo el proceso para que se inicien los trabajos, los usuarios de esta carretera esperan que se realicen trabajos de mantenimiento.

Desvío a Aquino Cue<b> </b>

Dos baches, uno más grande que el otro, están en la Ruta PY22 exactamente en el desvío al asentamiento Aquino Cue, este tramo conecta con la ruta PY05. Constituyen en verdadero peligro para quienes transitan en la zona, hace poco se había rellenado con piedra triturada, pero a los pocos días se esparcieron y los pozos quedaron al descubierto.

Asimismo, a los pocos metros de ese desvío, pero ya en el ramal que va al asentamiento Aquino Cue, hay un bache y también se nota que el asfaltado, que fue recapado no hace mucho, otra vez presenta importantes deterioros.