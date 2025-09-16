Ayolas: funcionarios de ANDE rechazan fusión con el MIC

YOLAS. Funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), sede Ayolas, se manifestaron este martes frente a la subestación de la localidad, en apoyo a la medida de fuerza que se desarrolla en distintos puntos del país contra el proyecto que pretende incorporar a la institución al Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Según los trabajadores, la iniciativa constituye una privatización encubierta que el Gobierno busca concretar a toda costa.