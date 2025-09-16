Santa Rosa: dirigente campesina advierte que “la verdadera mayoría está en el pueblo”

Pavón, de la compañía San Francisco de Santa Rosa, señaló que acompañan el reclamo de los funcionarios de la ANDE y que este martes se trasladaron hasta la ciudad de San Ignacio para sumarse a la movilización. “La situación es bastante preocupante con la creación de un superministerio para manejar todas las instituciones. De seguir adelante con este proyecto, la ciudadanía se va a levantar”, afirmó.

La dirigente también relató que, junto con un grupo de representantes sociales, acudieron ayer a la Cámara de Diputados para debatir el tema, pero el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, no se presentó. Según Pavón, el funcionario les adelantó que la propuesta responde a una orden del presidente de la República, Santiago Peña.

“Los ministros pueden acatar lo que diga el presidente, pero no la ciudadanía. El presidente fue elegido por el pueblo y nosotros vamos a levantarnos a nivel país”, enfatizó.

Recordó además que Peña, durante su campaña electoral, había prometido mejorar el servicio de la ANDE, pero ahora sostuvo busca privatizar la institución para favorecer “a los propietarios de criptomonedas y a los sectores más ricos, dejando sin beneficios a los pobres y eliminando la tarifa social y la refinanciación de deudas”.

Finalmente, Pavón cuestionó los intereses del Gobierno respecto a la estatal. “Lo que les interesa es acceder a la recaudación de la ANDE para utilizar en campañas electorales. Los diputados y senadores hacen lo que quieren porque tienen mayoría, pero se equivocan: la verdadera mayoría está en el pueblo, al que están desafiando”, sentenció.

