Concepción: familiares del chofer de un camión que cayó al río Paraguay y murió realizaron reclamos a la ministra del MOPC

Según explicó Belén Cubilla, hermana del fallecido, junto con su madre prepararon una nota dirigida a la ministra Claudia Centurión. Mencionó que su mamá, debido a las condiciones del puente Nanawa y de las rutas de la zona, tiene mucha preocupación por sus otros hijos, que también trabajan como choferes de camiones de carga de gran porte.

“Yo, Belén Cubilla, me presento como ciudadana responsable, trabajadora y emprendedora, en esta ocasión como voz de mi querido hermano menor, Rubén Cubilla, quien, lamentablemente, perdió la vida el 07 de septiembre del año 2025”, expresa parte del escrito dirigido a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

“También represento a todos los camioneros ruteros que día a día sacrifican su vida en las rutas, luchando por llevar el sustento a sus hogares. Hoy elevo este clamor en nombre de todos ellos, exigiendo la urgente reparación y mantenimiento de las rutas y el Puente Nanawa de Concepción en mal estado, que se han convertido en trampas mortales para los trabajadores del volante”, añade.

“Sabemos bien cuál es la situación actual de nuestras rutas y los altos costos que implica transitar en ellas, pero sobre todo reconocemos el riesgo de vida que enfrentan diariamente los camioneros”, dice.

“El pedido constante de mi hermano siempre fue la reparación de los caminos y puentes, y hoy, con profundo dolor, esa demanda se hace más urgente y necesaria tras su trágica partida”, señala.

“El pueblo paraguayo, sufrido y trabajador, se une en este clamor para exigir soluciones inmediatas que garanticen la seguridad vial”, dice.

“Exigencias como ciudadana y representante de los camioneros, en especial en memoria de mi hermano Rubén Cubilla: Reparación del puente (tiempo máximo 2 meses). Cámara 911 FULL HD 24HS en funcionamiento, un personal de seguridad con casilla, renovar las vallas de protección”, menciona.

Solicita, además, la “iluminación del puente, monumento símbolo como modelo del Puente de la Amistad; señalización del puente (actualmente sin ninguna), protección para los nuevos miradores, mirador seguro y la reparación inmediata de las siguientes rutas: Concepción - Vallemí, ruta 8 y el tramo Pozo Colorado – Concepción”.

“De momento, estas son las medidas más urgentes y necesarias. Me despido con el mayor de los respetos”, finaliza la nota.

Movilización

En la mañana de este martes, familiares y amigos de Rubén Cubilla llegaron a las cercanías del puente Nanawa, donde realizaron pedidos de reparación de la pasarela y de las rutas de la zona.

Al principio, una parte del grupo intentó cerrar la ruta, pero efectivos de la Policía Nacional y el fiscal Pablo Zárate se lo impidieron. Finalmente, bloquearon media calzada en forma intermitente.

Además, solicitaron la presencia de la gobernadora Liz Meza (ANR), quien hasta el mediodía no había ido al lugar.