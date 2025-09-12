Concepción: extraen camión que cayó al río Paraguay y cuyo conductor murió

Luego de varias horas de trabajo, finalmente, en la tarde de este viernes se pudo extraer del río Paraguay el camión que conducía Rubén Darío Cubilla Barrios (28), quien, en la madrugada del domingo último, cayó del puente Nanawa al río Paraguay, en el distrito de Concepción. Embarcaciones, una balsa con capacidad de hasta 30 toneladas y máquinas especiales, como un camión grúa, se utilizaron para esta compleja tarea.

El vehículo es un camión Scania modelo R124 420, blanco, año 1999, chapa N° DBA293. Este rodado tenía un semirremolque granelero ala delta de la marca Randon, modelo SR GR AD 03 35, 3 ejes, 13 rines, modelo 2013, color rojo, chapa N° CCL791, ambos inscriptos a nombre de Carlos Adolfo Villalba Torres.

El cuerpo de Rubén Darío Cubilla Barrios fue rescatado del río el miércoles último.

La víctima, al mando del camión, cruzaba el puente Nanawa, ubicado sobre el río Paraguay y que une los departamentos de Concepción y Presidente Hayes, cuando se precipitó al agua.

Familiares culpan al mal estado del puente

Los familiares del conductor del camión aseguraron que el accidente se produjo debido a las malas condiciones del puente. “Estamos más que seguros de que la causa del accidente fue el puente. Con toda la carga que traía y la precariedad del puente habrá perdido la dirección porque a metros (de donde cayó) hay un bache gigante”, dijo Belén Cubilla, hermana del fallecido, a canal 11 Damoa de Horqueta.