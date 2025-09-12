Nacionales

Concepción: extraen camión que cayó al río Paraguay y cuyo conductor murió

El camión Scania R124.420 que cayó al río Paraguay el fin de semana último y cuyo conductor resultó muerto fue extraído de las aguas en la tarde de este viernes. El vehículo de gran porte, cuya carrocería en la que transportaba soja literalmente desapareció, queda a cargo de la fiscalía para la pericia accidentológica. Familiares del chofer del camión aseguran que las deplorables condiciones del puente Nanawa pudieron haber ocasionado el fatal accidente.

Por Aldo Rojas
12 de septiembre de 2025 - 18:29
Momento exacto de la extracción del camión. (Foto gentileza).

Luego de varias horas de trabajo, finalmente, en la tarde de este viernes se pudo extraer del río Paraguay el camión que conducía Rubén Darío Cubilla Barrios (28), quien, en la madrugada del domingo último, cayó del puente Nanawa al río Paraguay, en el distrito de Concepción. Embarcaciones, una balsa con capacidad de hasta 30 toneladas y máquinas especiales, como un camión grúa, se utilizaron para esta compleja tarea.

Militares y civiles buscaron durante días el cuerpo de Rubén Darío Cubilla Barrios y los restos del camión.
El vehículo es un camión Scania modelo R124 420, blanco, año 1999, chapa N° DBA293. Este rodado tenía un semirremolque granelero ala delta de la marca Randon, modelo SR GR AD 03 35, 3 ejes, 13 rines, modelo 2013, color rojo, chapa N° CCL791, ambos inscriptos a nombre de Carlos Adolfo Villalba Torres.

El cuerpo de Rubén Darío Cubilla Barrios fue rescatado del río el miércoles último.

El cuerpo sin vida de Rubén Darío Cubilla fue extraído del río el miércoles 10 de septiembre.
La víctima, al mando del camión, cruzaba el puente Nanawa, ubicado sobre el río Paraguay y que une los departamentos de Concepción y Presidente Hayes, cuando se precipitó al agua.

Familiares culpan al mal estado del puente

Los familiares del conductor del camión aseguraron que el accidente se produjo debido a las malas condiciones del puente. “Estamos más que seguros de que la causa del accidente fue el puente. Con toda la carga que traía y la precariedad del puente habrá perdido la dirección porque a metros (de donde cayó) hay un bache gigante”, dijo Belén Cubilla, hermana del fallecido, a canal 11 Damoa de Horqueta.

