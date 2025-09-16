Reemplazo de Yamy Nal debe ser de Cruzada Nacional, dice Chase

En la tarde de este martes, en sesión extraordinaria, los senadores decidirán la pérdida de investidura, o no, de la parlamentaria Norma “Yamy Nal” Aquino, tras el caso de los audios filtrados. Teniendo en cuenta que el cupo corresponde a Cruzada Nacional, el suplente sería el cuestionado empresario Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber, de 73 años.

El desconocido, incluso por los propios adherentes de ese movimiento, declaró ante el TSJE como gasto de campaña apenas G. 42 millones, según publicaciones de nuestro diario en el año 2023.

Sin embargo, en documentos oficiales de la Justicia argentina el mismo aparece como el vendedor de un valioso inmueble en la República Oriental del Uruguay por US$ 14.500.000, a testaferros del empresario kirchnerista Lázaro Báez, condenado a 10 años por lavado de activos.

Aparece en la investigación del Ministerio Público argentino conocida como de la “ruta del dinero K”, el mayor escándalo de corrupción en el vecino país y que salpicó al ahora ya fallecido expresidente Néstor y su viuda, Cristina Kirchner.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Yamy Nal” amenaza con pedidos de pérdida de investidura y “casería” de brujas en el Senado

El senador Natalicio Chase, minutos antes de ingresar a la sala de sesiones, dijo que la banca le corresponde a Cruzada Nacional, en caso de una expulsión de la mencionada parlamentaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer punto en el orden del día es la expulsión de Yamy Nal y el segundo la suspensión temporal por 60 días del senador Javier Vera, alias Chaqueñito.