Amambay: docentes realizan prueba bajo estricta supervisión

Unos 409, de los 461 docentes inscriptos, se presentaron este miércoles para realizar el examen escrito que les permitiría ingresar a la lista de docentes elegibles para concursos en los próximos tres años. El primero se realizará en diciembre de este año, según el calendario elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El examen se desarrolló en las instalaciones del Colegio Privado Ebenezer, ubicado en el barrio Mariscal Estigarribia de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Los 409 docentes de los seis distritos del departamento de Amambay participaron de la prueba y no se registraron incidentes durante el proceso, según informaron los responsables.

Desde el MEC señalaron que se adoptaron nuevos mecanismos en cuanto a seguridad y vigilancia para evitar cualquier situación irregular durante el proceso de selección.

Nuevos métodos para evitar fraudes

Nuevos mecanismos en materia de custodia de materiales utilizados y métodos de control fueron implementados antes y durante el desarrollo del examen, según manifestaciones de Ana Mello, directora General de Educación Escolar Básica y Nivel Medio del MEC.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La funcionaria explicó que una de las novedades fue la no incorporación de profesionales locales al equipo de evaluación y selección de los postulantes, sino que se conformó exclusivamente por directores y otros integrantes del MEC a nivel central.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Apartan del cargo a docente denunciada por supuesto maltrato a alumna

Otro componente novedoso fue la utilización de un espacio común y no varias salas como en anteriores oportunidades, para que los 50 encargados de acompañar el proceso ejerzan un mejor control sobre los postulantes.

“Se tomaron todas las medidas para evitar que se filtren los temas y asegurar que el proceso se desarrolle con normalidad”, dijo la licenciada Ana Mello.