Los cuatro departamentos donde se repetirá examen de concurso docente

Según el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, la segunda fecha del concurso docente no tuvo denuncias de fraude en los departamentos de Paraguarí y Misiones, por lo que los resultados son válidos y se darán a conocer próximamente.

Por otra parte, en San Pedro, Canindeyú, Guairá y Cordillera volverán a tomarse los exámenes y quienes “fueron sorprendidos en flagrancia” ya no podrán participar, aseguró el funcionario.

“Todo continúa, todos los operativos; no se suspende ninguno. Es la piedra angular de todo nuestro desarrollo; se puede perfeccionar, iremos perfeccionando y estamos trabajando”, alegó sobre los concursos.

Otro punto que mencionó Ramírez es que todas las denuncias de presunto fraude serán remitidas a la Fiscalía para una investigación correspondiente y respectivas sanciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fraude en concurso docente: MEC asegura que identificará y sancionará a responsables

Sumarios por parte del MEC

Recientemente, el Ministerio de Educación confirmó el primer pedido de sumario en contra de un funcionario de la Dirección Departamental de Educación de Caaguazú, tras recibir una denuncia por la supuesta venta de los resultados del examen del concurso público de docentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro caso similar se dio en Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, donde supuestamente un funcionario del Instituto de Formación Docente (IFD) recibió las hojas de exámenes y los resultados para repartirlos entre los postulantes.

El nombre del funcionario no se dio a conocer, pero en WhatsApp circularon imágenes de las hojas de la prueba que fueron tomadas presuntamente por postulantes, para luego enviarlas y recibir a cambio las respuestas por parte de funcionarios del MEC.

Lea más: Fraude en concurso: MEC confirma primer sumario e investiga a más funcionarios

Ramírez agregó que hay oficinas de las Direcciones Departamentales de Educación bajo sumario tras las denuncias, pero que el proceso administrativo determinará si el responsable de la oficina será el culpable o algún funcionario de menor rango.

¿Cuándo serán los próximos exámenes?

Ramírez agregó, que tras un acuerdo con los gremios docentes, decidieron continuar con el operativo número 3 de este mismo concurso, cuya prueba se realizará el 17 de setiembre en San Pedro (norte), Concepción, Caazapá, Caaguazú y Amambay.

Mientras, el examen que se repetirá en los cuatro departamentos anulados por fraude, se realizaría en diciembre, con fecha a confirmar.

Lea más: MEC: cayó parte del techo de un colegio técnico en Asunción

Un grupo de docentes provenientes de San Pedro, zona sur, organizó una protesta esta tarde, frente a la cartera educativa, en la capital, exigiendo que no se anule la prueba del operativo del 20 de agosto.

“Muchos docentes nos preparamos demasiado para estudiar, accedimos al examen y no tenemos denuncias de fraude, no merecemos tampoco volver a rendir, porque aprobamos la prueba”, manifestó el profesor Carlos Benítez.