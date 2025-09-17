Hambre Cero: multan a empresa por dejar sin almuerzo a 326 estudiantes

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) confirmó una nueva sanción económica a una de las empresas adjudicadas para distribuir alimentos en el marco del programa Hambre Cero en las instituciones educativas, debido a irregularidades en la distribución de raciones para cientos de estudiantes.

Según informaron en un comunicado, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, firmó la resolución 1.341/25, por la que “se autoriza una multa a la empresa Granos y Aceites S.A.C.I.A. en el marco del programa Hambre Cero”.

La multa asciende a G. 13.932.443, luego de controles realizados en los cuales se comprobó el incumplimiento por parte de la firma privada en escuelas públicas del distrito de Ypané, en el departamento Central. La administración del plan en este departamento está a cargo del MDS.

“Específicamente, las irregularidades constatadas tienen que ver con la preparación insuficiente de alimentos para llegar a todos los alumnos”, explicaron.

Lo detectado por Desarrollo Social

En la escuela “Fortaleza 123” se autorizó la provisión de 400 raciones para el periodo del 01 al 15 de setiembre, pero gracias a los controles de verificación se constató por ejemplo, que el 15 de setiembre pasado, solo se sirvieron 250 raciones, lo que generó que 32 alumnos quedaron sin almorzar.

En la escuela “Eusebio Ayala” para el mismo periodo se debían preparar 400 raciones, pero solo se prepararon 250. También se observaron deficiencias en la infraestructura del servicio, y según el pliego de bases y condiciones, al ser el servicio en la modalidad “Cocinando en las escuelas”, estas mejoras debían ser introducidas por la empresa.

En total, durante los 15 días, se sirvieron en las dos instituciones educativas, 326 raciones menos de almuerzo escolar, lo que dejó a 326 niños sin comida.

En agosto del año pasado, el MDS había anunciado la aplicación de una multa por G. 400 millones a la empresa Granos y Aceites, también por irregularidades de Hambre Cero. La compañía está representada por Nancy Godoy.