IPS promete reducir lista de espera para cirugías mediante comité quirúrgico

Autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), participaron de la primera reunión para la creación del Comité Quirúrgico Institucional, que tendrá como objetivo reducir la lista de espera para cirugías en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi y otros servicios, además de optimizar los recursos del seguro social.

El doctor Derlis León, responsable de la Gerencia de Salud del IPS, explicó que actualmente, gran parte de las cirugías son realizadas en el Hospital Ingavi, que es considerado el centro quirúrgico nacional del IPS. No obstante, indicó que el Comité Quirúrgico Institucional, buscará que los casos de menor complejidad médica, puedan ser resueltos en los hospitales regionales del ente, evitando así que los asegurados del interior del país, deban trasladarse hasta Asunción.

“El comité definirá la complejidad de los pacientes y centralizará la elaboración de una lista nacional de cirugías. Queremos aprovechar las brechas de utilización de los quirófanos en distintos hospitales del IPS, de manera que los procedimientos puedan realizarse en todo el país y no solo en Asunción”, señaló el gerente de Salud.

IPS: meta será de 1.500 cirugías por mes

El doctor León explicó que como objetivo inmediato, se buscará llegar a 2.000 cirugías realizadas al mes, tanto en el Hospital Ingavi como en otros servicios del IPS. Actualmente -explicó- el Hospital de Especialidades Quirúrgicas ubicado en Fernando de la Mora, realiza unas 1.100 cirugías mensuales y, la meta del Comité será alcanzar 1.500 intervenciones al mes.

A diario, numerosos son los reclamos que realizan los asegurados y jubilados del IPS debido a largas esperas para diversas cirugías. En la última semana, el señor Wilfrido Rolón denunció que espera por una operación de bypass desde hace 75 días. El hombre aguarda internado en el Hospital Central, supuestamente porque en el servicio no se dispone de camas de terapia intensiva en caso de ser necesario tras su intervención.