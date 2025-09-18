“Estamos sobreviviendo”: Jubilados exigen a Luis Bello el pago inmediato a la Caja Municipal

Un grupo de jubilados y pensionados de la Caja Municipal se manifestó este jueves ante la oficina de Luis Bello (ANR-cartista), intendente de la Municipalidad de Asunción, en reclamo de un desembolso parcial de sus haberes, que se les adeudan desde hace cinco meses.

Floria Galeano, una de las voceras de los jubilados, describió la situación que viven como desesperante. Indicó que afecta a personas de la tercera edad que dependen exclusivamente de estos fondos para su subsistencia diaria.

Galeano expresó la urgencia de los jubilados, frente a la promesa del intendente de hacer un “desembolso grande” de G. 13.000 millones para mediados de octubre. “Necesitamos un desembolso ahora para aguantar todo ese tiempo”, afirmó.

La representante de los jubilados fue enfática al describir el impacto de la demora en los pagos. “Los compañeros ya no tienen qué comer”, declaró, señalando que sus necesidades ya no se centran en el alquiler o los medicamentos, sino en la comida. “No estamos viviendo, como le dije al intendente, estamos sobreviviendo”, añadió.

Intendente cumplió con otros, dicen

El reclamo también apunta a una contradicción en las acciones del jefe comunal. Según Galeano, el intendente les aseguró que los jubilados eran “su prioridad”. Sin embargo, al día siguiente de esa afirmación, realizó desembolsos a otras organizaciones “que quizás podrían esperar”.

Ante esta situación, los jubilados anunciaron que seguirán manifestándose en la sede comunal hasta tanto sus reclamos sean atendidos.