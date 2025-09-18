Director de Policía Municipal de Asunción destituido responde ante rumores

Ariel Andino fue destituido ayer por el intendente de Asunción, Luis Bello, del cargo de director de Policía Municipal de Vigilancia. Según rumores que trascendieron, la motivación habría sido política, incluso molestias por parte de algunos concejales colorados por los operativos en los que sacaron a los cuidacoches de las calles.

Sin embargo, Andino negó que esas fueran las razones y explicó que su destitución se dio por los propios cambios que conllevan la asunción de una nueva administración al frente de una institución.

“A mí nadie me presionó políticamente, es más, ayer escuché que hablaron que yo era liberal. En estos cinco años, siete meses que fui director, nunca nadie me preguntó de qué partido era, tampoco yo a los funcionarios, porque yo soy una persona de trabajo, yo vine a trabajar, ese fue el compromiso y traté de hacer eso hasta el último día. Yo no creo que haya sido algo político, es más algo de la nueva administración”, señaló.

Andino realizó operativos de despeje de calles en zonas que fueron tomadas por cuidacoches en diferentes zonas de la capital. También conformó una mesa de trabajo para despejar las calles de limpiavidrios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Municipalidad niega que cuidacoches tenga permiso para operar en Asunción

Destitución de Ariel Andino

Hoy varios funcionarios de la Policía Municipal de Vigilancia acudieron hasta la oficina de Andino, lo que hizo parecer una manifestación por su destitución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, Andino aclaró que se trató solamente de una despedida por parte de sus compañeros de trabajo. Agregó que junto al equipo del intendente evaluarán en que dependencia de la institución prestará servicio.

“Vinieron a despedirse los compañeros porque somos compañeros de trabajo hace tiempo, imagínense estar las 4, 5 de la mañana todos los días hace cinco años y medio, frío, calor, lluvia, nos consideramos parte de una familia, yo me considero también parte de esto y ellos nada más vinieron a despedirse, no hubo ninguna manifestación, es en agradecimiento a los trabajos que veníamos haciendo”, sostuvo.

Asumió en reemplazo de Andino el juez de faltas Miguel Angel Stampf, quien pidió permiso en su cargo de juez para ser director de la Policía Municipal de Vigilancia. Stampf ingresó como juez de faltas del 4to Turno en junio de 2024.