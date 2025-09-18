Institución educativa reclama la terminación de aulas

Los padres y docentes de la sede educativa, sin embargo, informaron que en el transcurso de esta semana se comunicaron con ellos desde la Municipalidad y desde la Gobernación de San Pedro sobre el pedido. De acuerdo con la versión brindada por los representantes de la comisión de padres, ambas instituciones se comprometieron a terminar la infraestructura edilicia, que consiste en un pabellón de cuatro aulas cuya construcción quedó paralizada desde 2005.

También explicaron que la comunidad educativa funciona desde el Prejardín hasta el 3º curso de la Media en los turnos mañana y tarde, en la modalidad de horario extendido, y en el turno noche con aproximadamente cuatrocientos alumnos.

Señalaron que en cada período escolar vienen insistiendo a las instituciones correspondientes del área educativa para buscar la manera de terminar la infraestructura edilicia abandonada, cuyo local actualmente cuenta con ocho aulas en funcionamiento, entre ellas algunas con grietas y goteras.

El director de la escuela del turno tarde, profesor Miguel Ramos, manifestó que el pedido obedece especialmente a este reclamo, atendiendo que cada año aumenta la cantidad de estudiantes matriculados que requieren de un lugar más amplio para el desarrollo de las clases, que en estos momentos es insuficiente para el buen funcionamiento de las actividades académicas, subrayó.

Terminar las aulas inconclusas

En ese sentido, el docente comentó que la institución educativa espera que el pabellón de cuatro aulas pueda ser habilitado lo antes posible, ya sea por la Gobernación o la Municipalidad, para que de esa forma los estudiantes puedan contar con suficiente espacio físico, atendiendo que en el mismo predio funcionan la Escolar Básica y el Nivel Medio, con una inmensa cantidad de alumnos que actualmente están utilizando juntas las salas existentes.

Urge terminar la obra

Por su parte, el representante de la comisión de padres, Adolfo Fernández, refirió que urge la terminación de la obra, la cual se encuentra paralizada hace 20 años y que, lamentablemente, hasta hoy no se ha podido poner en funcionamiento, indicó.

Asimismo, la alumna del 6.º grado, Milagros García, expresó que los estudiantes de los diferentes grados y cursos necesitan con urgencia la terminación de las salas de clases, debido a que actualmente los salones existentes ya no abastecen a la cantidad de alumnos que estudian en el lugar.

Verificar el estado de la obra

Sobre el caso, nos comunicamos con la responsable de la Secretaría de Educación de la Gobernación de San Pedro, Lic. Lis Rodi, que informó que en los próximos días se estará realizando un relevamiento de datos de la construcción para poder incluirla en el proyecto de las obras a ser ejecutadas.

También contactamos con el ejecutivo de la Municipalidad de San Estanislao, Agustín Ovando ANR, oficialista, quien anunció que ya está elaborando las documentaciones requeridas con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para la terminación de la obra que hace 20 años quedó abandonada. El proyecto será ejecutado a través del Fondo Nacional de Alimentación Escolar de Paraguay (FONAE).