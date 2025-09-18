Ministra de la Juventud “reclutó” a estudiantes secundarios para evento en la ANR

Atrás quedaron los tiempos en los cuales, la hoy ministra de la Juventud, Salma Agüero, criticaba los reclamos de movimientos estudiantiles por una mayor inversión y mejor calidad de la educación en el país, cuando ella misma todavía era alumna y dirigente por el sector de los colegios privados de Asunción. Actualmente, recluta a los jóvenes para hacerlos participes de eventos en la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Hace unos días, la titular de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), “reclutó” a dirigentes y exdirigentes de colegios secundarios, algunos actuales voceros de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), y de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), dos de las organizaciones más importantes del sector.

Lea más: Estudiantes de Facso-UNA rechazan visita de Milei por esta razón

En lugar de reunirse en la SNJ, entidad estatal que debería albergar a los jóvenes, sin ningún tipo de distinciones partidarias o de otra índole, Agüero se reunió con los estudiantes del nivel medio en el local de la ANR.

Evento sobre IA, en local partidario

El encuentro tuvo dos motivos, el primero fue la participación del alumnado en el foro que tuvo la presencia del presidente de la Argentina, Javier Milei, junto con sectores empresariales locales e internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El segundo motivo de la reunión con Agüero fue la presencia de los estudiantes en un evento sobre el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial (IA), que tendrá lugar esta tarde, a partir de las 17:00, en el local de la ANR.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Favoritismo hacia negocios de Santi aparece en un convenio con la SNJ

El disertante será un español y, la invitación para participar se realizó a través de las redes sociales del Partido Colorado, no así mediante las páginas oficiales de la SNJ.

En la reunión previa con la ministra de la Juventud, realizada en el local partidario, participó por el sector de los alumnos, el expresidente del centro de estudiantes del Colegio Técnico Nacional (CTN), Orlando Villasboa, hijo del viceministro del Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat (MUVH), Víctor Hugo Villasboa.

También estuvo el expresidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de la Capital (CNC), Jorge Zayas. Estuvieron, además, Aylén Barreto, actual secretaria ejecutiva de la Fenaes y Antoni Duarte, vocero de la Unepy en el departamento de Cordillera. Todos los estudiantes citados ya tienen mayoría de edad.

Lo que dijo la ministra sobre la reunión con jóvenes secundarios

La ministra de la Juventud, Salma Agüero, aseguró a ABC que no llamó, ni obligó a algún líder estudiantil, a participar de las reuniones, que aseguró fueron “informativas”.

Lea más: Mimada de Cartes es premiada con una lujosa camioneta de la Senabico

“No se pide ni se mira afiliación. El acceso es libre y gratuito. Lo que está haciendo el partido con esto, es democratizar el acceso a la educación de calidad desde su función social. Vendrán conferencistas expertos en IA de Madrid; este tipo de eventos cuesta un aproximado de 300 euros por persona, y la ANR lo está haciendo sin costo para eliminar esas barreras”, expresó.

Luego, agregó que ella forma parte de la comisión de la juventud de la ANR, desde el 2023, cuando fue electa como miembro con “más de 10.000 votos, por lo que integro las organizaciones de eventos juveniles naturalmente”.

Críticas

Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), de la Facultad de Ciencias Sociales, habían cuestionado la promoción e invitación encarada por la SNJ, al foro con Milei.

Lea más: Fenaes insta a aplicar educación sexual integral en las escuelas

“Resulta inaceptable promover actividades con un mandatario que, en su país, ha vetado leyes esenciales para el financiamiento universitario y la protección de derechos sociales”, habían manifestado.

El reclutamiento de jóvenes por parte de la titular de la Juventud emula viejas prácticas stronistas, cuando el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner utilizaba a jóvenes, principalmente universitarios, como un medio de propaganda para reivindicar su gobierno.

Por su parte, Agüero, negó que la realización de vídeos promocionales y de imágenes con estudiantes secundarios imiten este tipo de prácticas. “Cualquier analogía con prácticas como las referidas desconocen el marco normativo vigente y no tiene punto de comparación”, afirmó. Dijo también que no pueden acusarles de adoctrinar u obligar a los jóvenes a participar de eventos.

Dirigente de Fenaes dice que no fue convocada por Agüero

Aylén Barreto, secretaria ejecutiva de la Fenaes, defendió su participación en la reunión con la titular de Juventud en el Partido Colorado. “Yo estoy afiliada y tengo todo el derecho de participar. Pero fue otra persona la que me invitó, no fue la ministra. No es por defenderle, pero no fue ella quien nos convocó”, afirmó.

Lea más: Hambre Cero: Fenaes fustiga contra “fotito” de políticos en las escuelas

Barreto agregó que todos los estudiantes y exdirigentes que participaron del encuentro son mayores de edad y que, además, en su caso, fue a título personal y no como representante de la Fenaes.