Estudiantes de Facso-UNA rechazan visita de Milei por esta razón

La visita oficial del presidente argentino, Javier Milei, ya genera controversia. Desde la representación estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (Facso-UNA), los jóvenes manifestaron su rechazo a una convocatoria impulsada por la Secretaría Nacional de la Juventud.

En un comunicado, los estudiantes sostuvieron que “la universidad debe ser un espacio de pensamiento crítico, igualdad y solidaridad”. Según su posición, resulta inadmisible promover actividades con un mandatario que, en su país, “ha vetado leyes esenciales para el financiamiento universitario y la protección de derechos sociales”.

La ministra de la Secretaría Nacional de la Juventud, Salma Agüero, remitió una nota formal invitando a los centros de estudiantes a participar de la conferencia de Milei, titulada “Tecnología y Crecimiento”. El evento está organizado junto con la Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP Joven) y forma parte del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP 2025), a desarrollarse en el SND Arena.

En la invitación, la ministra aseguró que se busca “generar espacios de diálogo, innovación y oportunidades para los jóvenes” y reservó 50 lugares en la zona VIP para representantes estudiantiles.

Los argumentos de los estudiantes

Los universitarios recordaron que en Argentina se registran paros y protestas contra los recortes en educación y la precarización. En ese contexto, expresaron su solidaridad con estudiantes y docentes argentinos que resisten las políticas de ajuste.

“La lucha de los pueblos latinoamericanos también es la nuestra: defender la universidad como bien común y no como mercancía”, manifestaron.

Además, advirtieron que no avalarán discursos de ajuste económico “disfrazados de innovación o crecimiento” y reiteraron su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos.