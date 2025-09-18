Paraguarí: Preparan la segunda edición de la Feria de Emprendedores y el gran festival “Sentí la Juventud”

Lea más: Anuncian millonaria renovación del Hospital de Paraguarí con fondos de Itaipú

Una variada agenda se desarrolla en homenaje a los jóvenes y a los microemprendedores creativos que innovan sus productos para generar ingresos.

El secretario de la Juventud de la Gobernación de Paraguarí, Mario Medina, explicó que la expo es un espacio que, por segundo año consecutivo, se brinda a los jóvenes emprendedores que necesitan dar a conocer lo que producen. Además, se les brinda oportunidades de crecer, generar fuentes de trabajo y potenciarse en diferentes rubros, explicó.

<b>Gran festival artístico</b>

En paralelo a la feria, se realizará un gran festival con la presentación de Japiaguar, Cumbre Bohemia, Los Dpara y el reconocido DJ Indio Rubio, además de la animación de Ricky Barba DJ y Miguel Martínez DJ.

En el marco del Mes de la Juventud y de la Primavera, el gobierno departamental también desarrolló una agenda de actividades dentro de la semana denominada “Sentí la Juventud”, reafirmando su compromiso con la educación, el desarrollo y el fortalecimiento del talento joven en todo Paraguarí, resaltó Medina.

Durante la semana se realizaron charlas sobre el uso responsable de redes sociales, la participación de jóvenes y emprendedores en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay y una Expo Carreras con más de 15 universidades presentes.

Además, con el apoyo del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), se ofrecieron tests vocacionales gratuitos para orientar a los estudiantes en su futuro académico y profesional. Los interesados en participar de la feria de jóvenes pueden comunicarse al (0981) 270-000.