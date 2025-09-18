Pedido de desestimación de Federico Mora: “El hecho no sucedió como fue denunciado”

La fiscala Gladys Jiménez solicitó la desestimación de la denuncia por supuesto abuso sexual en niños contra Federico Mora, exviceministro de Educación Superior. El pedido se presentó a casi cinco meses de haberse iniciado la causa, sin que hasta ahora se haya formulado imputación, pese a los reiterados pedidos de la querella.

La abogada Sara Parquet, representante legal de Mora, explicó que la solicitud de desestimación responde a que la Fiscalía determinó que no se cometió ningún hecho punible, conforme lo denunciado por la madre de la presunta víctima. “Se plantea la desestimación porque el hecho no sucedió como fue denunciado”, afirmó.

Parquet añadió que la fiscala cuenta con argumentos para sostener que no se configuró el hecho punible concretamente denunciado. “Elementos claros y diligencias contundentes determinan que el hecho no sucedió”, declaró.

No descartan acción legal contra denunciante

La defensora remarcó además que confían en que el juez penal de Garantías Juan Antonio Ruíz Díaz Gamba resolverá a favor del pedido de desestimación. “Porque es lo que corresponde”, subrayó.

La abogada indicó que no descartan emprender acciones legales contra la denunciante del presunto abuso sexual, aunque aclaró que esa posibilidad será evaluada una vez que la causa quede definitivamente desestimada.