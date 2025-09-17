Fiscalía solicita desestimación de denuncia contra exviceministro Federico Mora en caso de supuesto abuso sexual en niños

El Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia presentada contra Nelson Federico Mora, exviceministro de Educación Superior y miembro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), en el marco de la investigación por supuesto abuso sexual en niños.

La agente fiscal Gladys Jiménez, encargada del caso, confirmó el pedido, aunque evitó precisar los motivos que fundamentan la solicitud. Hasta el momento, la representación fiscal no brindó mayores detalles sobre la decisión, argumentando la delicada condición de la misma al tratarse de una víctima menor de edad.

La denuncia contra Mora fue presentada en mayo de este año, tras un hecho que, según la querella, habría ocurrido en Semana Santa en Villarrica. En ese entonces, el caso derivó en la inmediata destitución del exfuncionario, dispuesta por el entonces presidente en ejercicio, Pedro Alliana.

Durante los casi cinco meses de investigación, no se dictó imputación alguna contra Mora, lo que ya había generado reclamos por parte de la familia denunciante y de su representante legal.

El abogado querellante, Óscar Tuma, había cuestionado en reiteradas ocasiones la falta de avances y la imposibilidad de acceder a la carpeta fiscal, dado que la normativa procesal solo habilita ese acceso una vez dictada la imputación.

La última información obtenida por la parte querellante confirma que en la carpeta fiscal constan hasta el momento diligencias como la declaración de la presunta víctima y la citación de la madre de la menor, pero sin mayores novedades procesales.

La denuncia se presentó inicialmente en Asunción, aunque posteriormente fue remitida a la Fiscalía de Villarrica, por ser el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos.

El caso había generado repercusión pública debido a la alta exposición institucional de Mora, quien asumió como viceministro en agosto de 2023 y permaneció en el cargo hasta mayo de este año. La destitución del exfuncionario se produjo de manera inmediata y sin proceso previo.

Desde la designación de la fiscal Jiménez, la investigación se manejó bajo reserva, argumentando la protección de la identidad y los derechos de la presunta víctima menor de edad.

La decisión de pedir la desestimación se produce en un momento en que la querella insistía en la necesidad de una imputación, considerando las pruebas ya recabadas por el Ministerio Público.

Ahora, la decisión de dar lugar al pedido del Ministerio Público o trámite de oposición, queda a cargo del juez penal de garantías, Juan Antonio Ruíz Díaz Gamba.