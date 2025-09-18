Video: buscan identificar a gavilla que cometió varios asaltos en Concepción

Uno de los robos agravados atribuidos a este grupo fue el 9 de junio pasado cuando dos hombres, con armas de fuego en manos, llegaron al minimercado DyD, ubicado en el asentamiento San Francisco de la ciudad de Concepción. La propietaria del local comercial dijo que los asaltantes llevaron G. 13.000.000.

El hecho fue grabado por el sistema de circuito cerrado del minimercado, y en que se ve que los delincuentes llegaron al sitio en una motocicleta tipo trail color azul, marca Star.

Otro de los asaltos cometidos por los delincuentes se registró solo 11 días después, el 20 de junio, en la ciudad de Yby Yaú. Esta vez el atraco fue en el local comercial denominado 4 Hermanos.

Los ladrones llegaron en una motocicleta tipo trail, color azul, marca Star, el mismo biciclo utilizado en el caso anterior. De acuerdo a la denuncia, los delincuentes llevaron dinero en efectivo y el asalto quedó grabado en el circuito cerrado instalado en el lugar.

En tanto que el 21 de agosto último, dos personas de sexo masculino asaltaron el local comercial denominado Pato Beer, ubicado en el barrio Itacurubí de la capital del primer departamento. Según la denuncia, en esa ocasión los delincuentes utilizaron armas cortas, revólveres, para reducir a las personas que estaban en el comercio y se llevaron G. 70.000.000 y un celular IPhone 11.

También se movilizaban en una motocicleta con las mismas características mencionadas por las víctimas de los otros hechos y eso se comprobó mediante el circuito cerrado.

El cuarto asalto

Esta misma gavilla fue grabada, mediante las cámaras de circuito cerrado, ayer poco después de las 18:00 cuando asaltaron una vivienda donde también funciona una recicladora situada en el barrio San Francisco de Concepción.

De acuerdo a las filmaciones se nota la presencia de cuatro asaltantes, quienes portaban revólveres y una escopeta. El propietario de la casa mencionó que los delincuentes le exigieron el dinero que supuestamente tenía guardado en el lugar.

El dueño del inmueble les dijo a los asaltantes que no tenía nada de dinero guardado, momento en que uno de ellos le propinó un golpe en la cabeza con la culata de un revólver. Finalmente, no encontraron lo que buscaban, pero llevaron tres celulares y el dinero que el dueño de la recicladora tenía en su billetera.

Esta vez utilizaron, para movilizarse, dos motocicletas, una de ellas tipo trail color rojo, y otro biciclo tipo cobrador de color negro.

Investigaciones

Agentes de la Regional Concepción del Departamento de Investigaciones trabajan para poder identificar a los miembros de esta gavilla de asaltantes. Realizan análisis de los circuitos cerrados donde se pueden ver el accionar de los hasta ahora desconocidos.

Solicitan a la ciudadanía poder aportar informaciones que puedan ayudar a dar con el paradero de estas personas.