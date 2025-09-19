Sapucái: un detenido y 20.000 litros de combustible incautados en operativo fiscal-policial

El allanamiento, encabezado por agentes de Delitos Económicos y de la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito (DGPRCCI), dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), fue autorizado por la jueza de Garantías, Ramona Melgarejo. La diligencia se desarrolló en el kilómetro 217 de la Ruta PY10 “Las Residentas”, a la altura del acceso Paraguarí–Villarrica, bajo dirección del agente fiscal de la Unidad Penal N°1 de Yaguarón, José Silguero.

El detenido fue identificado como Ovidio Javier Lugo Zorrilla,36 años, domiciliado en el barrio Virgen de Fátima de Ypané. En el lugar se hallaron bidones plásticos, mangueras utilizadas en estaciones de servicio y otros equipos presuntamente destinados a la extracción y venta clandestina de combustibles a camioneros y automovilistas de la zona.

La denuncia sobre el supuesto almacenaje de combustibles fue presentada ante la Unidad Penal N.º 1, a cargo del fiscal Silguero, por un funcionario de la DGPRCCI, Hermes Balbuena, en cumplimiento de sus atribuciones legales.

El denunciante señaló que en el marco de las tareas de prevención y represión del contrabando, se presume la comisión de los hechos punibles de contrabando, operaciones comerciales clandestinas y comercio ilícito de mercaderías, en un inmueble ubicado sobre la Ruta Nacional “Las Residentas”, de este municipio.

De acuerdo con los datos obtenidos, en dicho lugar, se estarían almacenando y comercializando mercaderías ingresadas irregularmente al país, sin cumplir con los procedimientos aduaneros ni con las obligaciones tributarias correspondientes, lo que configura una actividad clandestina y contraria a la legislación nacional.

Durante el operativo se incautaron: bidones de 20, 200 y 1.000 litros que contenían nafta, diésel y alcohol, un camión cisterna Mercedes-Benz, año 1994, chapa BJK905, a nombre de Diego Darío Lugo Ríos (hermano del detenido), cargado con 8.000 litros de gasoil y otro camión cisterna Mercedes-Benz, blanco, con emblema Enercon, inscripto a nombre del aprehendido, que estaba vacío. En total, la carga de combustible retenida asciende a 20.000 litros aproximadamente.

Los combustibles fueron trasladados al depósito de la DNIT, mientras que el detenido y el camión a su nombre quedaron bajo custodia de la comisaría local. Las demás evidencias fueron remitidas al depósito judicial de la institución tributaria a disposición del Ministerio Público.