Denuncia en colegio: docente presentaría solicitud de reconsideración de la sanción que le aplicaron

La docente que presentó un memorándum dejando constancia de haber encontrado a una alumna casi descompensada y que le manifestó que habría sido víctima de acoso por parte de un profesor, fue sancionada por la directora de la institución y considera la posibilidad de presentar una solicitud de reconsideración de la medida, que consiste en 15 días de sanción.

Lo que dice el documento de la sanción

En la oportunidad se le aplica la sanción en primer orden como lo estipula la Resolución 12.095/2017 en su inciso e y en consonancia con la Ley 1725/2001, Estatuto del Educador en su artículo 41 inciso E y G, que taxativamente dice:

Falta de compostura debida en la institución o fuera de ella.

Problema entre miembros de la comunidad educativa.

Acatar las directrices de los superiores jerárquicos, relativas a servicios que no sean contrarios a las leyes y reglamentos.

Guardar el secreto profesional en todo lo que concierne a hechos e informaciones de carácter reservado que pudiera conocer en el ejercicio de sus funciones.

Además, se recalca haber quebrantado el artículo 136 de la Ley General de Educación número 1264/1998, que dice: son deberes de los profesionales de la educación, inciso a, b y c, acatar las normas de convivencia, respetar la dignidad, la integridad de los alumnos y de los demás miembros de la comunidad educativa, en el marco de la convivencia, los deberes contemplados en las leyes laborales y el estatuto del educador.

El comunicado de la directora

La directora de la institución emitió un comunicado que se refiere al caso de presunto hecho de acoso sexual a una alumna de la institución.

Desmiente las denuncias vertidas ante la prensa de denuncia e inacción de la dirección general y asegura que el colegio cumplió con los protocolos establecidos en tiempo y en forma.

También indica que se garantiza la seguridad para la formación integral de los estudiantes y el respeto a la comunidad educativa.

Por su parte, la docente sancionada manifestó a ABC Digital que el hecho ocurrió el lunes 8 de septiembre y que hasta el miércoles 10, el profesor denunciado seguía en la institución, por lo que sostiene que el protocolo no se cumplió de inmediato.

Agrega que no está de acuerdo con la sanción que se le aplicó y considera presentar una reconsideración de la misma.