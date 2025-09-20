Fundan el Consejo de Notarios Públicos del Paraguay, en paralelo al Colegio de Escribanos

Un grupo de notarios constituyó este sábado el Consejo de Notarios Públicos del Paraguay. Según sus miembros, es una nueva asociación que busca representar a los profesionales del notariado, colaborar con instituciones y promover la capacitación y la ética profesional.

La presidenta del Consejo, Patricia Niella, explicó que “nace con la intención de colaborar, de dignificar la función notarial y colaborar con las instituciones, ya sean públicas o privadas, es nuestra función”.

Niella aclaró que esta nueva entidad no tiene relación con el Colegio de Escribanos del Paraguay. “No es ningún desprendimiento del colegio. Esta es una nueva asociación. El Colegio de Escribanos es una asociación también igual que esta y tenemos la libertad de asociarnos y de formar nuevas asociaciones también”, dijo.

Agregó que no existe impedimento legal para que los notarios formen parte de ambas asociaciones.

Constitución y miembros fundadores

Durante la asamblea constitutiva, aproximadamente 70 notarios suscribieron el acta fundacional, incluidos profesionales del interior.

“Hoy lo que se hizo fue hacer la Asamblea de Constitución. Están firmando justamente en estos momentos el acta constitutiva. Todas las personas que estuvieron presentes en este acto están siendo considerados miembros fundadores de esta nueva asociación”, mencionó Niella.

Objetivos y actividades

Según el Consejo de Notarios, la asociación tiene como fines principales la representación institucional ante organismos públicos y privados, la organización de jornadas académicas, la promoción de la ética profesional y la cooperación con entidades nacionales e internacionales vinculadas al notariado.

La titular explicó que, como asociación nueva, aún no cuentan con sede física propia, pero utilizarán instalaciones de la Mutual para reuniones y actividades.

El Consejo destacó que la creación de la asociación busca fortalecer la función notarial y ofrecer un canal para articular propuestas y defender la dignidad de la profesión.