Jubilados y asegurados del IPS protestan una vez más para exigir derechos

Como ya vienen realizando todos los sábados, los jubilados del IPS se reunieron en el microcentro para manifestarse y exigir ser escuchados por el Gobierno. Hoy se congregaron los miembros de la Unión Nacional de Jubilados, la Asociación de Asegurados del IPS y organizaciones afines.
El presidente de la Asociación de Asegurados señaló la gravedad de que el Gobierno haya arrebatado derechos en materia de jubilaciones. “Y continúa el empresariado parasitando la previsional, generando condiciones cada vez más indignas en la atención médica. Pero ahora van por más”, advirtió.
IPS: advierten que seguirán protestando
Los jubilados resaltaron que seguirán movilizándose para evitar reformas que implican el retroceso de los derechos adquiridos. Cuestionaron sobre todo las modificaciones en la Carta Orgánica del IPS y el incremento de los requisitos.
Además, repudiaron movimientos financieros que ponen en riesgo los recursos jubilatorios. “No se dan cuenta de que están comiendo toda nuestra plata, vamos a llorar recién cuando lleguemos al cajero y nos diga: Sin fondo. ¿Eso esperamos? Vengan acá, por favor, vengan a defender nuestra plata, el fruto de nuestro sudor", agregó Cristina Machian, dirigente de la Unión Nacional de Jubilados.
