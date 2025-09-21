Día de la Juventud: mejorar el sistema educativo y más universidades públicas piden los jóvenes

Sebastián Miranda Chena y Ana Godoy cursan el octavo grado en la escuela Puerta del Sol de la ciudad de San Antonio, departamento Central, y ya tienen una visión clara para el futuro y exigen mejorar el sistema educativo en el país.
Los estudiantes alegan que faltan más universidades públicas en el país, debido a que muchos jóvenes no tienen espacio por la falta de recursos económicos y nulo apoyo del Estado.
“Los jóvenes necesitamos la igualdad de oportunidades para estudiar y adquirir una profesión, pero falta mayor infraestructura, materiales y hasta becas para poder terminar bien una carrera, porque muchos somos de escasos recursos económicos y no tenemos espacio”, expresó Miranda.
Por su parte, Ana Godoy, indicó que falta justicia y seguridad en el país; y mayor oportunidad a las mujeres, que hoy día tienen espacios muy reducidos en todos los ámbitos.
Los alumnos fueron categóricos al afirmar que el estado debe de invertir más en infraestructuras y generar mayor oportunidad a los jóvenes. Aseguran que deben de terminar los privilegios para los políticos y luchar contra la corrupción y el narcotráfico.