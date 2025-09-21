Nacionales

Día de la Juventud: mejorar el sistema educativo y más universidades públicas piden los jóvenes

SAN ANTONIO. Los jóvenes Sebastián Miranda Chena y Ana Godoy, estudiantes del octavo grado de la Escuela Puerta del Sol de este distrito, exigen mejorar el sistema educativo en el país para tener oportunidades. Piden a las autoridades igualdad, seguridad, justicia y lucha contra las adicciones y la violencia. Sueñan con más universidades públicas y mayor inversión en la educación.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
21 de septiembre de 2025 - 02:30
Ana Godoy y David Sebastian Miranda, estudiantes del octavo grado de la escuela Puerta del Sol de la localidad de San Antonio, departamento Central.Higinio Ruiz Diaz

Sebastián Miranda Chena y Ana Godoy cursan el octavo grado en la escuela Puerta del Sol de la ciudad de San Antonio, departamento Central, y ya tienen una visión clara para el futuro y exigen mejorar el sistema educativo en el país.

Los estudiantes alegan que faltan más universidades públicas en el país, debido a que muchos jóvenes no tienen espacio por la falta de recursos económicos y nulo apoyo del Estado.

Los jóvenes necesitamos la igualdad de oportunidades para estudiar y adquirir una profesión, pero falta mayor infraestructura, materiales y hasta becas para poder terminar bien una carrera, porque muchos somos de escasos recursos económicos y no tenemos espacio”, expresó Miranda.

Por su parte, Ana Godoy, indicó que falta justicia y seguridad en el país; y mayor oportunidad a las mujeres, que hoy día tienen espacios muy reducidos en todos los ámbitos.

Los alumnos fueron categóricos al afirmar que el estado debe de invertir más en infraestructuras y generar mayor oportunidad a los jóvenes. Aseguran que deben de terminar los privilegios para los políticos y luchar contra la corrupción y el narcotráfico.

