Día de la Juventud: mejorar el sistema educativo y más universidades públicas piden los jóvenes

SAN ANTONIO. Los jóvenes Sebastián Miranda Chena y Ana Godoy, estudiantes del octavo grado de la Escuela Puerta del Sol de este distrito, exigen mejorar el sistema educativo en el país para tener oportunidades. Piden a las autoridades igualdad, seguridad, justicia y lucha contra las adicciones y la violencia. Sueñan con más universidades públicas y mayor inversión en la educación.