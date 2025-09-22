Cañicultores vuelven a las rutas por retraso en nuevo tren de molienda

La medida de fuerza fue adoptada en asamblea por la Asociación de Cañicultores de Troche, presidida por Cristian Fonseca. El dirigente explicó que los productores se sienten postergados por los reiterados cambios de fecha y lugar en las reuniones convocadas por Petropar.

Según relató, inicialmente se había fijado un encuentro el 11 de septiembre, luego se trasladó al 18 en la planta alcoholera de Troche, pero horas antes se volvió a modificar, esta vez a la Gobernación de Guairá.

El representante gremial sostuvo que la situación afecta directamente a los productores, dado que la única maquinaria en funcionamiento en Troche es obsoleta y registra constantes paradas. Además, cuando la caña no se procesa de inmediato, pierde calidad y valor, significando pérdidas para los cañicultores, señaló.

Lea más: Presidente de Petropar deja plantados a cañicultores que esperaban el proyecto para concluir el nuevo tren de molienda

Movilización por tiempo indefinido

La movilización aclaró, será por tiempo indefinido y contempla cortes intermitentes del tránsito en la Ruta PY02, de aproximadamente 10 minutos por cada interrupción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los productores advirtieron que, si el tren no se habilita antes del 2026, la crisis de la industria azucarera en Guairá podría agudizarse, con efectos negativos en la economía local y en miles de familias que dependen de la caña dulce.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conflicto se intensificó la semana pasada cuando el presidente de Petropar, Eddie Jara, no se presentó a la reunión en Troche con los cañeros, lo que fue interpretado como una señal de falta de voluntad política.

El gremio cañero reclama que la estatal brinde una definición seria sobre el destino del tren de molienda, pues la incertidumbre actual frena inversiones y genera pérdidas acumuladas.