Presidente de Petropar deja plantados a cañicultores que esperaban el proyecto para concluir el nuevo tren de molienda

La reunión entre cañicultores y autoridades de Petróleos Paraguayos (Petropar), prevista para la mañana de este jueves en la planta alcoholera del distrito de Mauricio José Troche, no se llevó a cabo. Los productores esperaban la presencia del presidente de la estatal, Eddie Jara, para conocer detalles sobre la culminación del tren de molienda, cuya construcción está paralizada desde hace más de dos años.

El encuentro estaba programado para las 11:00 en la planta industrial. Sin embargo, a último momento, la convocatoria fue trasladada a la sede de la Gobernación de Guairá, en Villarrica. Los cañicultores rechazaron la modificación y decidieron permanecer en Mauricio José Troche, pero Jara no acudió al lugar.

Desde tempranas horas, referentes de asociaciones locales aguardaron junto a decenas de productores. Tras varias horas de espera, no hubo presentación oficial del proyecto ni presencia de representantes de la petrolera.

El gobernador de Guairá, César Sosa (ANR-HC), manifestó que la convocatoria se mantuvo en la sede departamental y que allí aguardaron a los productores. Los cañicultores, por su parte, señalaron que su posición fue recibir a Jara en la planta.

La falta de reunión generó malestar en el gremio, que ya en mayo pasado había protagonizado una movilización masiva en reclamo de la reactivación de las obras. Esa medida se levantó tras la firma de un acuerdo con el Gobierno que aún no fue cumplido.

El nuevo tren de molienda tiene un avance de aproximadamente 85%, según datos de los propios gremialistas, y demandó una inversión estimada en US$ 28 millones. Parte de esos recursos corresponden a un anticipo de G. 41.815 millones abonado a la contratista EISA.

La empresa constructora, de acuerdo con los productores, reclama pagos pendientes de alrededor de US$ 22 millones. El contrato no fue cancelado, aunque quedó en suspenso tras el cambio de administración.

En días pasados, los gremialistas habían manifestado públicamente su rechazo a la posibilidad de iniciar un nuevo proyecto desde cero, propuesta que fue defendida por la actual administración de Petropar. Consideran que esta alternativa demandaría más tiempo y mayores costos.

Tras la fallida convocatoria, los productores se reunieron en asamblea para evaluar medidas de presión. Una de las opciones planteadas es el retorno a las movilizaciones en ruta.