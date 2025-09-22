Conocé el Paseo Costero San Antonio que se inaugura esta semana

La ciudad de San Antonio, en el departamento Central, ya cuenta con un Paseo Costero, muy esperado por los habitantes de esta ciudad ribereña, que está ubicada a solo 20 kilómetros de la ciudad capital.

El Paseo Costero San Antonio cuenta con:

Circuito de 1.100 metros lineales de camineros.

Anfiteatro al aire libre.

Pista multiuso.

Equipos de gimnasia al aire libre.

Parque infantil.

Zona gastronómica.

Tres sanitarios diferentes para damas, caballeros y personas con discapacidad.

Iluminación total para ser utilizado tanto de día como de noche.

Lea más: San Antonio: choque entre motos deja una mujer fallecida

“Con esta obra le estamos dando una nueva mirada al río, aprovechando lo que la naturaleza nos brinda, que es la costa al río, el verde de la zona y un hermoso paisaje con barcazas, lanchas y canoas navegando en diferentes horarios, además de atardeceres mágicos que parecen pintados”, manifestó el intendente Santiago Aguilera.

Comentó que anteriormente era un lugar abandonado, donde la gente arrojaba basura, o se juntaba a consumir bebidas alcohólicas hasta altas horas de la madrugada y cada tanto debía intervenir la Policía por el alto volumen de la música.

La obra requirió una inversión de poco más de G. 5.000 millones y fue costeada en parte por la Gobernación de Central y con recursos propios de la Municipalidad de San Antonio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Inauguración

Si bien el sitio ya puede ser visitado, la inauguración oficial será el próximo miércoles a las 20:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El evento contará con la actuación en vivo de reconocidos artistas, como el grupo Los Ojeda, el arpista Marcelo Rojas, la Banda de Músicos de la Policía Nacional, además de un imperdible espectáculo de luces y fuegos artificiales.