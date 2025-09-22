Video: denuncian a dirigentes deportivos por presunta amenaza de muerte a jugadores de un equipo rival en Yrybucuá

Según la denuncia, el caso ocurrió ayer, aproximadamente a las 19:00, en la vía pública de Yrybucuá, cuando cuatro jugadores del club Sportivo Yrybucuá, de nacionalidad argentina, retornaban a su lugar de hospedaje y fueron interceptados por dos personas que circulaban en un automóvil de color azul.

Las víctimas de este suceso fueron identificadas como Juan Leonardo Ruiz (27), Mauri Antonio Muñoz (21), Jonathan Samuel Salvatierra (23) y Tomás Alejandro Villalba (21), todos de nacionalidad argentina.

Los sindicados como presuntos responsables del ataque a los jugadores fueron individualizados como Ariel Rojas, presidente del club Sport Ybu Porã y personal de la Patrulla Caminera, y Hugo Chaparro, funcionario municipal de Yrybucuá.

El presidente del club Sportivo Yrybucuá, Edgar Fredi Gaona, relató ante la Policía Nacional y el Ministerio Público que Chaparro y Rojas habrían amenazado de muerte a los jugadores con arma de fuego. Incluso realizaron varios disparos intimidatorios, según se indica en su denuncia.

Conforme a los datos que se manejan, los dirigentes del club Ybu Porã aparentemente estarían disgustados con sus pares del elenco de Sportivo Yrybucuá por un presunto hecho antirreglamentario relacionado con la habilitación de algunos jugadores que militan en el referido equipo.

Por su parte, el presidente del elenco de Sportivo Yrybucuá, Edgar Fredi Gaona, indicó que los atletas de su equipo están completamente habilitados y que no están impedidos de formar parte del torneo organizado por la Liga Deportiva de Yrybucuá.

Dijo, además, que estos dos dirigentes denunciados siempre actuaron con mucha prepotencia y no quieren respetar las reglas de juego, queriendo manejar todo a su manera. Añadió que cuando no consiguen sus objetivos, tratan de amedrentar a los otros dirigentes y jugadores.

Niegan acusación

Por otra parte, Ariel Rojas y Hugo Chaparro negaron categóricamente la acusación en su contra. Aseguraron que, en su momento, demostrarán que no tuvieron nada que ver con el caso denunciado.

La investigación del caso se encuentra a cargo de la unidad del fiscal de San Estanislao, Walter Melo.