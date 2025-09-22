Obras que prometió Nenecho con G6 y G7 siguen olvidadas y dinero ya no está

Cinco años pasaron desde que, en 2020, el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), emitiera los bonos G6 por G. 100.000 millones, de los que G. 10.000 millones debieron ser para la infraestructura de 10 plazas, entre ellas, Naciones Unidas del barrio Mburicaó.

La obra fue adjudicada a la firma D y D Arquitectura, de Dardo Nicolás González Ramos, por G. 2.094 millones, cifra luego ampliada a G. 2.332 millones. La empresa cobró G. 971 millones, pese a lo cual, según Rodríguez, esta recurrió a un avenimiento, para que otra empresa se haga cargo de terminar los trabajos. La obra debía estar lista para el 30 de septiembre de 2023, pero casi dos años después, sigue inconclusa.

Con peor suerte corrió el histórico mirador de Itapytãpunta, para el cual Rodríguez había comprometido G. 6.000 millones de los bonos G7, emitidos en 2021 por G. 200.000 millones. Cuatro años después y con una declaración de emergencia por peligro de derrumbe del sitio hace un año, en el lugar no se realizó una sola intervención.

La gestión de Rodríguez dilapidó el dinero que debía ir a estos proyectos que nunca se hicieron o no concluyeron. Al cierre de 2024, las cuentas bancarias donde debía estar la plata ya ni siquiera existían en los balances de la comuna.

Piden respuestas a Bello

En la última sesión de la Junta Municipal, los concejales instaron al nuevo intendente a retomar las conversaciones con la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) para encontrar una solución para los vecinos del mirador.

El nuevo intendente está a días de cumplir un mes en el cargo, pero todavía no planteó una solución con respecto a ninguna de estas dos obras.

La concejala Jazmín Galeano (PPQ) recordó que en Itapytãpunta existen 22 familias que podrían ser afectadas por un eventual derrumbe. Su colega, Rosanna Rolón (ANR-independiente), remarcó que la vida de estas personas está por encima del valor cultural del peñasco.