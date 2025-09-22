Nativos aguardan instrucciones para realizar cierre de la Ruta PY02

Los manifestantes se encuentran en el lugar desde ayer domingo y habían anunciado que desde esta mañana procederían al cierre de la Ruta PY02. Sin embargo, las inclemencias del tiempo retrasaron la medida de fuerza, que hasta ahora no se concretó.

El líder de los nativos en Coronel Oviedo, Esteban García, expresó que desde la descentralización del INDI ya no saben a dónde recurrir para gestionar las necesidades de sus comunidades. Indicó que si bien se habilitaron varias oficinas regionales, los funcionarios de esas dependencias no brindan soluciones reales a los reclamos indígenas.

A los cuestionamientos se suma la falta de provisión de víveres, pues el INDI registra serios retrasos en la asistencia y muchas familias se encuentran actualmente sin alimentos. También reclaman la provisión de tierras para poder vivir, trabajar y producir en sus propias fincas.

García añadió que aguardan “coordenadas” para realizar el cierre de la ruta nacional, en el marco de una acción simultánea con otras comunidades.

Las concentraciones también se prevén en Nueva Toledo, Yhû, Vaquería, J. Eulogio Estigarribia, la ciudad de Caaguazú y Coronel Oviedo.

Por su parte, el jefe de la Comisaría Primera de Coronel Oviedo, Crio. Ppal. Juan Garcete, informó que se destinó una importante dotación policial para resguardar tanto a los manifestantes como a la ciudadanía que circula por la zona. Agregó que también se despliegan uniformados en distintos puntos del departamento de Caaguazú para evitar cualquier tipo de incidentes.