Precandidato a intendente de Ypané trató de “chamacoco” a estudiante que criticó a parlamentarios

El precandidato a intendente de la localidad de Ypané, Gerardo Fariña, colorado cartista, criticó la actitud del joven estudiante Julio Ortiz, quien cuestionó a parlamentarios, y lo trató de “chamacoco”.

La reacción del político fue para defender al diputado Rodrigo Gamarra, uno de los blancos de la crítica del estudiante, y escribió en su cuenta de X. Aseguró que el joven fue manipulado por los zurdos.

“La verdad da pena que traigan a jóvenes chamacocos a atacar a nuestros legisladores, solo por enfrentar a la prensa farsantes, anticolorados”, reza una parte del escrito de Fariña.

El político ypanense defendió a capa y espada a su padrino político, el cuestionado legislador Rodrigo Gamarra, pero tras recibir innumerables críticas por su comentario, decidió borrar el contenido de su cuenta.

Sin embargo, el político negó que haya escrito y aseguró que se trata de un montaje para desprestigiarlo. “Todos saben de mi amistad con Rodrigo Gamarra y montaron ese contenido para desprestigiarme, porque nunca hice ningún comentario”, expresó.

Fariña negó la publicación, pero que llamativamente se borró. Si se trataba de una cuenta falsa, ¿por qué se sacó la publicación?

Igualmente, le consultamos si accionaría judicialmente para esclarecer este hecho, y dijo que estaba analizando, pero que también están expuestos a esto, por ser figuras públicas.

El estudiante trató de figuretis a los legisladores y que no representaban a nadie, y mencionó a Yamil Esgaib, Rodrigo Gamarra y a Jatar Fernández. “No podemos hablar de seriedad cuando tenemos figuras políticas como Jatar Fernández, Rodrigo Gamarra, Yamil Esgaib, figuretis en su máxima expresión”, había señalado el estudiante.

¿Quiénes son los chamacocos?

Los chamacocos o ishir son una de las 19 etnias que pueblan el Paraguay. Su territorio ancestral es la ribera del río en el departamento del Alto Paraguay. Son seres humanos humildes y trabajadores. Honrados por excelencia. Aman y cuidan la naturaleza. Son maestros en la cestería; pescan y se dedican a la ganadería. Las ganancias de estos rubros utilizan para alimentar a sus hijos, solventar sus estudios y a que no falte el pan de cada día en sus hogares. Son personas excepcionales que aman todo lo que les rodea en su mundo. Por tanto, es injusto mencionarlos en forma despectivas para denigrar al semejante.

Otras de sus características particulares es que no se dedican a mendigar, y todo lo que obtienen como medio de subsistencia, es a través del trabajo sacrificado que lo realizan en el inhóspito Chaco. Entre sus pobladores y en las diversas comunidad ya se han graduado médicos, docentes, licenciados en salud, entre otros.