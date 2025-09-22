Preliminar de Nenecho y otros acusados por “detergente de oro”, a cargo de la Cámara

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia rechazó los recursos de reposición planteados por el exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, su exjefe de Gabinete Wilfrido Cáceres y el exconcejal colorado César Ojeda Figueredo, en contra de la providencia que admitió la acusación fiscal por la compra de “detergente de oro” y programó la audiencia preliminar de los principales acusados.

En su resolución, Estigarribia resalta que las defensas “se han limitado a formular consideraciones generales sobre la supuesta falta de incorporación de determinados elementos probatorios o sobre incidentes pendientes, sin explicar cómo la fijación de la audiencia preliminar les genera un perjuicio procesal concreto.

”Como las reposiciones planteadas son con apelación subsidiaria el magistrado remitió el expediente al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, de tal manera que resuelva si hace lugar a los recursos promovidos o ratifica la diligencia para los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de octubre.

El pasado 3 de setiembre los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca presentaron acusación contra Nenecho, Wilfrido Cáceres, César Ojeda y otras 13 personas, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, debido a la compra irregular del “detergente de oro” y otros artículos de limpieza, entre los años 2020 y 2021.

Seis imputados con pedidos de salidas procesales

Al inicio de esta causa penal fueron 22 personas las imputadas, pero al presentar el requerimiento conclusivo los agentes fiscales Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta pidieron el sobreseimiento definitivo para los procesados Antonio Sebastián Cano Villagra y Darío Arturo Aquino Insaurralde. En el caso de estos procesados, las audiencias fueron fijadas para el miércoles 24 y viernes 26 de setiembre, a las 8:30, respectivamente.

Según el argumento del Ministerio Público, ambos efectivizaron cheques, pero lo hicieron a pedido de los ahora acusados en la causa y no eran conscientes de que dichas conductas eran utilizadas para cometer hechos punibles.

Por otra parte, los agentes fiscales piden aplicar la figura de suspensión condicional del procedimiento para estos procesados: María Digna Méndez Escobar, Nidia Rosa López de González, Elisa Nathalia Brítez Carrera y Miguel Ángel Lisboa Pereira.

En el caso de estos seis encausados con pedidos de salidas procesales, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, programó la audiencia preliminar entre el lunes 22 y jueves 25 de setiembre, a las 8:30, a fin de analizar la solicitud del Ministerio Público.

”Detergente de oro” causó perjuicio de G. 1.808 millones

La acusación fiscal resalta que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los años 2020 y 2021, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.

Al respecto, la fiscalía sostiene que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y por G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la Fiscalía resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento que servía para producir varios litros más. Sin embargo, la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.

El Ministerio Público resalta sobre dicho punto que las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de los recursos municipales.

Documentos y pericias que fueron incorporados por la Fiscalía a la presente causa refieren que las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país, de acuerdo con lo resaltado por los agentes que presentaron la acusación.