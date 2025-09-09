Juez convoca a Nenecho y otros acusados por “detergente de oro” para preliminar

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia admitió la acusación fiscal contra el ex intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, su ex jefe de Gabinete Wilfrido Cáceres y otros 14 acusados de supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la compra de “detergente de oro” y otros productos, que causó un millonario perjuicio al municipio, entre los años 2020 y 2021.

Asimismo, el magistrado programó para los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de octubre, la audiencia preliminar para Nenecho Rodríguez y otros acusados, a fin de resolver sin van a juicio oral, así como solicitaron los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca en el requerimiento conclusivo presentado la semana pasada.

Los demás convocados a preliminar para el 6, 7 y 8 de octubre son los acusados Wilfrido Cáceres, el exconcejal César Daniel Ojeda Figueredo, quien fue intendente interino cuando Nenecho renunció para ser candidato a la Intendencia; Édgar Fabián Estigarribia Gavilán, ex director administrativo de la institución; Edwin López Cattebeke, exadministrador y considerado como “mano derecha” de Óscar Rodríguez.

Los demás acusados; Enrique Antonio Chávez Benítez, Ernesto Javier Armoa Ramírez, Víctor Ramón Frágueda Ortiz , Jorge Alberto Ruiz Díaz Cabrera y David Fernández Rachid están citados para el lunes 29 y martes 30 de setiembre, a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar.

Por su parte los acusados Agustín Fernández Estigarribia, Juan Rodríguez, Jorge Daniel Argüello Vielma y los hermanos María Victoria, Pedro Ramón y Benicio Antonio Cano Torres, fueron convocados a audiencia preliminar para lunes 13 y martes 14 de octubre.

Salidas procesales para seis imputados

Al inicio de la presente causa penal fueron 22 personas las imputadas, pero al presentar el requerimiento conclusivo los agentes fiscales Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta pidieron el sobreseimiento definitivo para los procesados Antonio Sebastián Cano Villagra y Darío Arturo Aquino Insaurralde. En el caso de estos procesados, las audiencias fueron fijadas para el miércoles 24 y viernes 26 de setiembre, a las 8:30, respectivamente.

Según el argumento del Ministerio Público ambos efectivizaron cheques, pero lo hicieron a pedido de los ahora acusados en la causa y no eran consciente de que dichas conductas eran utilizadas para cometer hechos punibles.

Por otra parte, los agentes fiscales piden aplicar la figura de suspensión condicional del procedimiento para estos procesados: María Digna Méndez Escobar, Nidia Rosa López de González, Elisa Nathalia Britez Carrera y Miguel Ángel Lisboa Pereira.

En el caso de estos seis encausados con pedidos de salidas procesales, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, programó la audiencia preliminar entre el lunes 22 y jueves 25 de setiembre, a las 8:30, a fin de analizar la solicitud del Ministerio Público.

“Detergente de oro” causó perjuicio de G. 1.808 millones

La acusación fiscal resalta que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los años 2020 y 2021, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.

Al respecto, la fiscalía sostiene que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y por G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la Fiscalía resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumentó que servía para producir varios litros más. Sin embargo la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.

La acusación fiscal agrega sobre dicho punto que las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de los recursos municipales.

Documentos y pericias que fueron incorporados por la Fiscalía a la presente causa refieren que las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país, de acuerdo con lo resaltado por los agentes que presentaron la acusación.

Denuncia impulsó investigación fiscal

La investigación del caso conocido como “detergente de oro” inició en octubre de 2021 luego de la denuncia que presentaron legisladores y concejales de la Capital, sobre irregularidades en la administración de fondos públicos destinados a la compra de insumos de limpieza y desinfección, a través de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Asunción.

