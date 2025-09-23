Anuncian vuelos directos de Córdoba a Asunción con Flybondi

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, anunció a través de sus redes sociales que la empresa “lowcost” Flybondi lanza su nueva ruta internacional Córdoba–Asunción.

“Celebramos la apuesta de Flybondi que lanza su nueva ruta internacional Córdoba–Asunción, con cinco vuelos semanales desde el 12 de diciembre“, escribió Alliana.

Agregó que se trata de la tercera conexión directa de la aerolínea con nuestro país, sumándose a Buenos Aires–Asunción y Buenos Aires–Encarnación.

La semana pasada, la mencionada aerolínea anunció que desde el lunes 1 de diciembre restablecerá la conexión entre Asunción y Buenos Aires, capital de Argentina, con un vuelo diario.

Lea más: Flybondi vuelve a Asunción y este será su precio especial por lanzamiento

La otra conexión entre ambos países es Encarnación - Buenos Aires.

Los despegues desde Asunción serían a las 04:45 con una llegada prevista a Buenos Aires a las 06:40, mientras que desde el vecino país al nuestro el vuelo será a las 00:30 con un arribo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a las 02:25.