Así podés obtener una visa de EE.UU. sin pasar por una entrevista

La Embajada de EE.UU. en Paraguay, informó que, desde el 1 de octubre, entrará en vigencia una actualización en el programa de exención de entrevistas. Eso significa que, a partir de esa fecha, todos los solicitantes de visas de no inmigrante, incluidos menores de 14 años y mayores de 79, deberán realizar la entrevista consular, salvo casos específicos.
La medida busca unificar criterios y reforzar controles, en un contexto de creciente demanda de visas por parte de paraguayos que planean viajar a EE.UU., especialmente con miras al Mundial 2026.
Lea más: Diplomáticos de EE.UU. se reunieron con Bachi en el Senado
¿Quiénes podrán evitar la entrevista?
El programa contempla excepciones puntuales:
- Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.
- Solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial.
- Los solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 o una tarjeta/papel de cruce fronterizo dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, cuando la visa anterior se emitió con validez completa al momento de la emisión y el solicitante tenía al menos 18 años de edad;
- Solicitantes que renueven una visa H-2A dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, cuando la visa anterior fue emitida y el solicitante tenía al menos 18 años de edad.
Requisitos adicionales
Para ser elegible, los solicitantes deberán:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- Presentar la solicitud en su país de nacionalidad o residencia.
- No haber tenido una visa rechazada, salvo que la negativa haya sido superada.
- No tener causales de inelegibilidad actuales.
Si no se cumplen estos requisitos, los funcionarios consulares podrán exigir entrevistas personales según el caso.
Lea más: Embajador Gustavo Leite se reunió con Trump y esto fue lo que le dijo
Este anuncio reemplaza la actualización del 25 de julio pasado y deja fuera a los menores de 14 años y mayores de 79, quienes anteriormente podían acceder a la exención.
Este cambio se da en coincidencia con un aumento en la demanda y a la necesidad de reforzar la seguridad.