Así podés obtener una visa de EE.UU. sin pasar por una entrevista

La Embajada de EE.UU. en Paraguay, informó que, desde el 1 de octubre, entrará en vigencia una actualización en el programa de exención de entrevistas. Eso significa que, a partir de esa fecha, todos los solicitantes de visas de no inmigrante, incluidos menores de 14 años y mayores de 79, deberán realizar la entrevista consular, salvo casos específicos.

La medida busca unificar criterios y reforzar controles, en un contexto de creciente demanda de visas por parte de paraguayos que planean viajar a EE.UU., especialmente con miras al Mundial 2026.

Lea más: Diplomáticos de EE.UU. se reunieron con Bachi en el Senado

¿Quiénes podrán evitar la entrevista?

El programa contempla excepciones puntuales:

Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.

Solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial .

Los solicitantes que renueven una visa B-1, B-2 , B1/B2 o una tarjeta/papel de cruce fronterizo dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, cuando la visa anterior se emitió con validez completa al momento de la emisión y el solicitante tenía al menos 18 años de edad ;

Solicitantes que renueven una visa H-2A dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, cuando la visa anterior fue emitida y el solicitante tenía al menos 18 años de edad.

Requisitos adicionales

Para ser elegible, los solicitantes deberán:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Presentar la solicitud en su país de nacionalidad o residencia.

No haber tenido una visa rechazada , salvo que la negativa haya sido superada.

No tener causales de inelegibilidad actuales.

Si no se cumplen estos requisitos, los funcionarios consulares podrán exigir entrevistas personales según el caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Embajador Gustavo Leite se reunió con Trump y esto fue lo que le dijo

Este anuncio reemplaza la actualización del 25 de julio pasado y deja fuera a los menores de 14 años y mayores de 79, quienes anteriormente podían acceder a la exención.

Este cambio se da en coincidencia con un aumento en la demanda y a la necesidad de reforzar la seguridad.