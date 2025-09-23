Diputada cuestiona lentitud de Sedeco a su denuncia sobre datos filtrados y esto contesta la ministra

Por la filtración masiva de datos de ueno bank, la diputada Johanna Ortega -una de las afectadas- había presentado una denuncia ante la Sedeco y según comentó hoy la opositora, hasta ahora no cuenta con un número de reclamo.

Por esta situación, Ortega se dirigió a la ministra Sara Irún -quien había mandado a cerrar toda la cadena de Biggie- y le cuestionó sobre qué faltaría para que su reclamo sea atendido.

“¡Esto no es solo ineficiencia, es un atropello a mis derechos como consumidora! 35 días de retraso es demasiado para cualquier reclamo, más aún cuando hablamos de seguridad nacional: mis datos y los de miles de personas siguen expuestos en una nube negra“, apuntó.

Según su denuncia, la información filtrada incluía datos personales, como su nombre y número de cédula, así como detalles de una transferencia de ₲ 485.000, incluyendo la fecha (10 de julio) y la cuenta de destino. Lo más grave, a su criterio, es que los datos de la otra persona involucrada en la transacción, que no es cliente de ueno bank, también quedaron expuestos.

Respuesta de Sedeco a la diputada

En la misma publicación de X, la ministra Sara Irún contestó a Ortega y como parte de su argumento alegó que “he presentado solicitudes de pedidos de comisionamientos a la Cámara de Diputados y Senadores” y que supuestamente la institución ya está “colapsada”.

Asimismo, aseguró que cambió al director del área de reclamos “para tener una gestión más eficiente y ponernos al día más rápido” y supuestamente todos los reclamos obtendrían una respuesta eventualmente.

“Usted en vez de colaborar para mejorar una institución y dejarla mal sabiendo las necesidades institucionales, debería ir a la Autoridad de Aplicación de su caso en particular o escribirme o a Fabiola que sabe su contacto también para informarse”, contestó la funcionaria.

Finalmente, Ortega volvió a responder a la titular de Sedeco y sostuvo que su intención no es “dejar mal parada” a la institución, sino, le recordó que la Secretaría está a su cargo y que debería dejar de “poner excusas baratas”.

