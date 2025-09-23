DNCP reitera que no puede auditar uso de fondos externos

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) volvió a aclarar que no tiene facultades para auditar inversiones realizadas con fondos externos. Su director, Agustín Encina, explicó que la exclusión está prevista tanto en la derogada Ley 2051 de Contrataciones Públicas como en la actual Ley 7021 de Compras Públicas, aprobada en 2022.

“Las compras hechas con préstamos externos o recursos de organismos multilaterales no pasan por Contrataciones Públicas. Cada entidad financista establece sus reglas, y el Estado paraguayo debe ajustarse a ellas”, señaló.

El tema cobró relevancia tras el audio que involucra a la exsenadora cartista Norma Aquino y al senador Javier Vera, donde se alude a una supuesta distribución de fondos donados por Taiwán a legisladores.

Aunque la Cancillería taiwanesa negó cualquier irregularidad, el caso reavivó el debate.

Encina recordó que ya se realizaron compras bajo reglas externas, como la licitación organizada por Taiwán para dotar de motocicletas a la Policía Nacional.

Un cambio que depende del Congreso

El director de la DNCP aclaró que cualquier modificación pasa por el Parlamento. “Son los legisladores quienes aprobaron la exclusión en ambas leyes. Si se quiere que la DNCP audite estos fondos, se necesita una reforma legal”, expresó.

Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, alianza estratégica que implica donaciones y programas de cooperación.