Taiwán niega irregularidades en donaciones a Paraguay tras escándalo en Senado

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán negó que existan irregularidades en la entrega de fondos en concepto de donación al gobierno de Paraguay, luego del escándalo registrado en el Senado paraguayo cuando se difundió una supuesta grabación de una conversación de dos legisladores oficialistas que hablan de una presunta repartija de dinero donado por la isla entre otros parlamentarios del oficialismo.

La semana pasada se hizo público un audio de una presunta conversación entre los senadores cartistas Norma “Yami Nal” Aquino y Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, Partido Colorado) en la que se alude a posibles hechos de corrupción, entre ellos una supuesta distribución de dinero donado por el gobierno taiwanés a Paraguay entre los senadores cartistas Basilio Núñez - presidente del Congreso –, Silvio Ovelar, Juan Carlos “Nano” Galaverna y Lizarella Valiente, quienes han negado esa afirmación.

El pasado martes, en una sesión extraordinaria, senadores resolvieron expulsar de la Cámara Alta a Aquino y suspender a Vera por 60 días sin goce de sueldo.

Antes de que el Senado votara las sanciones contra Aquino y Vera, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal sobre el audio filtrado y los posibles hechos de corrupción política que se mencionan en él.

Cooperación “abierta y transparente”

En un mensaje remitido a la agencia de noticias EFE, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo que “los programas de cooperación entre nuestro país y el Congreso paraguayo se han ejecutado en estricto cumplimiento de la ley, de manera abierta y transparente, y que en ningún caso corresponden a lo señalado por los dos senadores involucrados”.

El mensaje agrega que el presidente del Congreso paraguayo se puso en contacto con la embajada taiwanesa para explicar las “medidas correspondientes” que el Senado adoptaría “contra los dos senadores por sus comentarios inapropiados”.

Paraguay es el único país de la región sudamericana y uno de solo una docena en todo el mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, isla que China considera parte de su territorio.