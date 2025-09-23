La CIDH no debe ser vista como una cuarta instancia, según juez paraguayo

El magistrado paraguayo Diego Moreno, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó el rol que cumple el tribunal internacional al abordar los casos que llegan a su jurisdicción.

Moreno subrayó que la Corte Interamericana “no es ni debería ser una cuarta instancia”, es decir, no actúa como un tribunal de apelación por encima de las cortes nacionales.

“La Corte tiene un rol absolutamente diferenciado al que se da en el plano doméstico”, señaló, enfatizando que su función se limita a determinar la responsabilidad internacional de los Estados cuando se comprueba una violación de derechos humanos.

De acuerdo con el juez, los casos suelen llegar al tribunal internacional porque, según lo alegan las presuntas víctimas, los recursos judiciales internos no ofrecieron una respuesta efectiva. “Lo que falló a nivel doméstico fueron los remedios judiciales, las garantías judiciales consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Presidenta de la Corte IDH: la democracia atraviesa uno de los momentos más críticos

La lógica del sistema internacional de derechos humanos

En este sentido, la CIDH analiza no solo la vulneración de derechos sustantivos, sino también las posibles fallas en el funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales. “La lógica del sistema internacional de protección de derechos humanos es ofrecer amparo cuando los Estados no cumplen con su obligación de proteger derechos fundamentales”, expresó Moreno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el magistrado recalcó que este esquema no es exclusivo de América, sino que responde a un principio común a otros sistemas internacionales de derechos humanos, como el europeo y el africano.