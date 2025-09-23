Realizarán el “lomito árabe” más largo del mundo en Encarnación

Ali Ramez Mohamad, de origen libanés y dedicado al rubro gastronómico desde hace siete años en Encarnación, anunció que este domingo 28 de septiembre realizarán el “lomito árabe” más grande del mundo, superando el récord anterior registrado en Venezuela, que alcanzó una extensión de 61,2 metros.

El objetivo será llegar a 65 metros de longitud, para lo cual elaborarán los panes caseros y los rellenarán con carne de pollo, salsa, papas fritas y lechuga, según describió Ali.

El evento se llevará a cabo en la vía pública de la avenida Irrazábal casi 14 de Mayo, desde las 15:00.

Para el desarrollo de la receta estarán dispuestos 50 colaboradores que trabajarán en la confección del popular “lomito árabe”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Carrera de Triciclos será la gran atracción del 5 de octubre en Encarnación

Shawarma o lomito árabe

El shawarma es un plato de Medio Oriente hecho con carne en rodajas finas que se asa en un asador vertical giratorio, mientras que el lomito árabe es una variante originada en América Latina, donde se utiliza un corte de carne de cerdo llamado lomito de cerdo, sazonado y servido dentro de un pan pita o tortilla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El lomito árabe paraguayo se caracteriza por ser un sándwich de pan árabe relleno de carne, generalmente vacuna o pollo marinado, acompañado de una salsa a base de mayonesa y ajo, además de verduras crujientes como repollo y cebolla.

Es un plato de comida callejera que ha crecido enormemente desde su creación en la década de 1990. Su gran aceptación se debe a su sabor único, que combina el shawarma con toques paraguayos.